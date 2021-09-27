У «Открытого пространства» 12 направлений, можно принять участие в нескольких одновременно:

Современная инсталляция

Медиаискусство

Фотография

Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство

Скульптура

Художественный текстиль и кожевенное дело

Театральное искусство

Хореографическое искусство

Художественное слово

Авторская песня

Вокальное искусство

Сейчас идет приём заявок — до 20 октября необходимо отправить её по почте art@creativepeople.ru (форма заявки здесь). Все отобранные для конкурса работы будут размещены на сайте фестиваля, а самые интересные работы — показаны в пространствах Культурного центра «Зеленоград» в офлайн-формате 31 октября.