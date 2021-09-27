Арт-фестиваль «Открытое пространство» в КЦ «Зеленоград» — открыт приём заявок 19 сентября - 31 октября Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Арт-фестиваль «Открытое пространство» в Культурном центр «Зеленоград» — это площадка для самовыражения творческих людей, где каждый может проявить свой талант и поверить в себя.

У «Открытого пространства» 12 направлений, можно принять участие в нескольких одновременно:

  • Современная инсталляция
  • Медиаискусство
  • Фотография
  • Изобразительное искусство
  • Декоративно-прикладное искусство
  • Скульптура
  • Художественный текстиль и кожевенное дело
  • Театральное искусство
  • Хореографическое искусство
  • Художественное слово
  • Авторская песня
  • Вокальное искусство

Сейчас идет приём заявок — до 20 октября необходимо отправить её по почте art@creativepeople.ru (форма заявки здесь). Все отобранные для конкурса работы будут размещены на сайте фестиваля, а самые интересные работы — показаны в пространствах Культурного центра «Зеленоград» в офлайн-формате 31 октября.

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Метки:
выставка, творческие конкурсы, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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