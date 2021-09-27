Арт-фестиваль «Открытое пространство» в Культурном центр «Зеленоград» — это площадка для самовыражения творческих людей, где каждый может проявить свой талант и поверить в себя.
У «Открытого пространства» 12 направлений, можно принять участие в нескольких одновременно:
- Современная инсталляция
- Медиаискусство
- Фотография
- Изобразительное искусство
- Декоративно-прикладное искусство
- Скульптура
- Художественный текстиль и кожевенное дело
- Театральное искусство
- Хореографическое искусство
- Художественное слово
- Авторская песня
- Вокальное искусство
Сейчас идет приём заявок — до 20 октября необходимо отправить её по почте art@creativepeople.ru (форма заявки здесь). Все отобранные для конкурса работы будут размещены на сайте фестиваля, а самые интересные работы — показаны в пространствах Культурного центра «Зеленоград» в офлайн-формате 31 октября.
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