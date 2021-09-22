Велнес-центр «Тонус №1» в корпусе 445 с 20 по 26 сентября с 8 утра и до 8 вечера проводит дни открытых дверей и приглашает женщин в воскресенье, 26 сентября на свой девятый день рождения. Вход на день рождения свободный по предварительной регистрации.
В течение недели у вас будет возможность пройти фитнес-тестирование, познакомиться со специалистами клуба, со всеми уникальными тренажерами и эффективными услугами, и даже некоторые из них попробовать. А 26 сентября пройдет розыгрыш полезных подарков и главного приза — абонемента на смарт-тренировки. Участвовать в Дне открытых дверей и в праздничном розыгрыше может любая женщина Зеленограда любого возраста и с любым уровнем физической подготовки.
Все занятия в клубе «Тонус №1» проходят строго по специально для вас подобранной программе. При составлении индивидуального плана занятий обязательно учитываются все ваши особенности, пожелания и, если есть, ограничения по здоровью. Любая смарт-тренировка состоит из нескольких этапов, включает как работу в зале активного тренинга, в вакуумном баротренажере, на тонусных столах и виброплатформах, так и отдых в зоне релакса. Аппаратный лимфодренажный и антицеллюлитный массаж, прессотренинг, кедровая минисауна-фитобочка, инфракрасное одеяло, магнитотерапия и кислородное обогащение — все это входит в клубный абонемент.
Для тех, кто еще ни разу не был и совсем не знаком с клубом, в «Тонус №1» вы не найдете сходство со стандартным фитнес-клубом. Это велнес-центр, то есть не просто фитнес, а спортивно-оздоровительный клуб. Причем оздоровительное направление здесь в приоритете. «Тонус №1» — это инновационный центр оздоровления, моделирования тела и коррекции фигуры.
Восстановительные программы после травм, операций, инсультов, а также постковидная реабилитация — здесь возможно все. Кроме того, в «Тонус №1» есть и массажисты, и косметологи, и тренеры по EMS направлению. Помимо смарт-тренировок клиентам клуба для красоты тела доступны ручной массаж, аппаратный LPG-массаж, TRX и EMS-тренинг, лазерная эпиляция, шоколадные, водорослевые и STYX-обертывания, а для красоты лица — микроблейдинг, уходовые комплексы на израильской и швейцарской косметике, фотодинамическая LED-маска — и это не полный перечень услуг клуба.
Для новичков доступен формат одного первого пробного занятия и тест драйв на 21 день. Приходите, выбирайте, не пожалеете. Всю неделю самые интересные акционные цены на абонементы и отдельные дополнительные услуги.
А сам праздник Дня рождения клуба и розыгрыш подарков пройдет 26 сентября. Начало в 12:30. Вход свободный, но предварительная регистрация гостей все же необходима. Регистрация гостей открыта с 20 сентября до 26 сентября до 12:00 по телефону: 8-909-150-11-00. При регистрации не забудьте сказать, что узнали о мероприятии на сайте «Зеленоград.ру»
По телефону: 8-901-357-97-08 можно звонить и задавать вопросы всем желающим.
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