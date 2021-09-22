Велнес-центр «Тонус №1» в корпусе 445 с 20 по 26 сентября с 8 утра и до 8 вечера проводит дни открытых дверей и приглашает женщин в воскресенье, 26 сентября на свой девятый день рождения. Вход на день рождения свободный по предварительной регистрации.

В течение недели у вас будет возможность пройти фитнес-тестирование, познакомиться со специалистами клуба, со всеми уникальными тренажерами и эффективными услугами, и даже некоторые из них попробовать. А 26 сентября пройдет розыгрыш полезных подарков и главного приза — абонемента на смарт-тренировки. Участвовать в Дне открытых дверей и в праздничном розыгрыше может любая женщина Зеленограда любого возраста и с любым уровнем физической подготовки.