Дискография:

2015 — Возвращаемся в леса (single)

2015 — Каркас из картона. Окончание (single)

2016 — Каркас из картона. Legacy (single)

2016 — Каркас из картона (альбом)

2020 — Ящики света (EP)

2020 — Говард Лавкрафт и Льюис Кэрролл заходят в бар (EP)

2021 — 2500 мимов (single)

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На сценической площадке в Озеропарке в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступают творческие коллективы разных жанров, от фольклора до тяжелого метала. Это проект для тех, кто хочет проявить себя, почувствовать себя настоящим артистом, не боится сцены и зрителей. Все желающие могут оставить заявку на сайте. Вам обязательно перезвонят.