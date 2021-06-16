Концерт арт-рок группы «Шляпник» — 24 июня в Озеропарке у корпуса 1002 24 июня 18:30 Озеропарк

24 июня в 18:30 в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступает арт-рок группа «Шляпник» Это зеленоградский полуакустический коллектив, играющий арт-рок в виде песен-историй. На концертах группы не редко случаются театральные постановки, видео сопровождение и другие визуализации для создания атмосферы и лучшего усваивания. Приходите поддержать артистов, зарядиться положительными эмоциями и получить заряд бодрости. Вход свободный.

Состав группы:

  • Евгений Зенов — гитара, вокал, тексты, музыка
  • Николай Козлов — бас, вокал, тексты, музыка
  • Константин Ноздрин — ударные
  • Анастасия Куконина — Скрипка
  • Никита Кирюшин — Клавишные, синты
  • Михаил Дадыкин — Артист-декорация
  • Роман Макаров — Артист-декорация
  • Александр Сёмин — сценарист-постановщик

Дискография:
2015 — Возвращаемся в леса (single)
2015 — Каркас из картона. Окончание (single)
2016 — Каркас из картона. Legacy (single)
2016 — Каркас из картона (альбом)
2020 — Ящики света (EP)
2020 — Говард Лавкрафт и Льюис Кэрролл заходят в бар (EP)
2021 — 2500 мимов (single)

Канал на ютубе: www.youtube.com/channel/UCoUfJkgsIOpMoxbfCluepew
Instagram: @hatter_inside
Страничка на ReverbNation: www.reverbnation.com/Шляпник
Группа Вконтакте: vk.com/hatter_inside

На сценической площадке в Озеропарке в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступают творческие коллективы разных жанров, от фольклора до тяжелого метала. Это проект для тех, кто хочет проявить себя, почувствовать себя настоящим артистом, не боится сцены и зрителей. Все желающие могут оставить заявку на сайте. Вам обязательно перезвонят.

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Метки:
концерты, микрорайон 10, Озеропарк
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