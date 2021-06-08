10 июня в 17:00 в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступает группа UART. У каждого участника своя история с музыкой. Кто-то занимается давно, а кто-то всего несколько лет. Кто-то уже сменил десяток групп, а кто-то в первой играет. Вы услышите каверы популярных групп, также собственные композиции. Приходите поддержать юных артистов, зарядиться положительными эмоциями и получить заряд бодрости. Вход свободный.
На сценической площадке в Озеропарке в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступают творческие коллективы разных жанров, от фольклора до тяжелого метала. Это проект для тех, кто хочет проявить себя, почувствовать себя настоящим артистом, не боится сцены и зрителей. Все желающие могут оставить заявку на сайте. Вам обязательно перезвонят.