На сценической площадке в Озеропарке в рамках проекта «Музыкальные четверги» выступают творческие коллективы разных жанров, от фольклора до тяжелого метала. Это проект для тех, кто хочет проявить себя, почувствовать себя настоящим артистом, не боится сцены и зрителей. Все желающие могут оставить заявку на сайте. Вам обязательно перезвонят.