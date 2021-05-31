Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 500 рублей.

Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям

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