Лекция «Добрососедство по японски: Тоторо» — 5 июня в Творческом лицее 5 июня 15:30 ГБУК города Москвы "Творческий лицей" (корпус 813)

5 июня лектор японист Варвара Хлудова расскажет почему добрососедство и мирное сосуществование человека с природой и олицетворяющими ее богами и духами — ключевая тема в японской религии, синто. Лекция пройдет в Творческом лицее в корпусе 813. Начало в 15:30. Стоимость билета 500 рублей.

Лекторий TRIVIUM продолжает говорить о японской культуре и традициях, уже в эту субботу вы можете узнать об уникальном феномене добрососедства в Японии на примере мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо».

  • Почему именно тема добрососедства стала ключевой в мультфильме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо»?
  • В чем состоит суть добрососедства человека и духов природы?
  • Какие элементы синто и реалии японской жизни отражены в мультфильме, и что они означают?

Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 500 рублей.

Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям

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Метки:
культура, Творческий лицей (корпус 813)
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