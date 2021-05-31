5 июня лектор японист Варвара Хлудова расскажет почему добрососедство и мирное сосуществование человека с природой и олицетворяющими ее богами и духами — ключевая тема в японской религии, синто. Лекция пройдет в Творческом лицее в корпусе 813. Начало в 15:30. Стоимость билета 500 рублей.
Лекторий TRIVIUM продолжает говорить о японской культуре и традициях, уже в эту субботу вы можете узнать об уникальном феномене добрососедства в Японии на примере мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо».
- Почему именно тема добрососедства стала ключевой в мультфильме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо»?
- В чем состоит суть добрососедства человека и духов природы?
- Какие элементы синто и реалии японской жизни отражены в мультфильме, и что они означают?
Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 500 рублей.
Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям
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