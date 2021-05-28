30 мая

13:00 Южный балкон. Дефиле Театра моды «Вернисаж», руководитель Лада Тимофеева

15:00 Южный балкон. Актер театра и кино Сергей Еремеев читает стихи. Программа «Блок, и не только…»

16:00 Южный балкон. Музыкальная программа

Внимание! Из-за погодных условий локации могут быть изменены.

Кроме этого гости фестиваля смогут поиграть в любимую игру семьи Александра Блока — крокет, покататься на лошадях и посетить экспозиции музея заповедника. Буфет в эти дни предложит нашим гостям десерты семьи Бекетовых и прохладительные напитки.

Так же все дни фестиваля в усадьбе будут проходить мастер-классы для детей:

в 14.00 в леднике мастер-класс по живописи;

в 15.30 во флигеле мастер-класс «Лошадка из травы».

Справки по телефону: 8-965-252-83-94.