Сиреневый фестиваль — 29 и 30 мая в усадьбе Шахматово 29 - 30 мая Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Шахматово, Тараканово, Боблово)

«Сиреневый фестиваль» — это возможность полюбоваться цветением сирени и прогуляться по усадьбе Шахматово в Солнечногорском округе. Фестиваль пройдет 29 и 30 мая. В программе фестиваля — дефиле театра моды, концерты, чтения стихов Александра Блока, мастер-классы для детей. Стоимость билета 270 рублей включает: посещение территории усадьбы, программу фестиваля, участие в мастер-классах, игру в крокет. Катание на лошадях, посещение экспозиций музея-заповедника, экскурсии, прогулка с собаками и угощение оплачиваются отдельно.

29 мая

12:00 Прогулки прогулка с ездовыми собаками лесной тропой вдоль Малинового ручья (при условии хороших погодных условий). Обязательно наличие удобной обуви и закрытой одежды.

13:00 Южный балкон главного дома. Презентация-концерт проекта ВГИК «Русская лирика XX века в музыке»

14:00 Лекция-экскурсия по территории усадьбы на тему «Сирень Шахматово». Сбор у входа в главный дом.

15:00 Южный балкон. Студенческий театр холдинга МЭИ-МГОК-МИП с программой «Ecce homo» («Это человек»)

16:00 Южный балкон «Посвящение Блоку» — прозвучат стихи поэтов Серебряного века.

30 мая

13:00 Южный балкон. Дефиле Театра моды «Вернисаж», руководитель Лада Тимофеева

15:00 Южный балкон. Актер театра и кино Сергей Еремеев читает стихи. Программа «Блок, и не только…»

16:00 Южный балкон. Музыкальная программа

Внимание! Из-за погодных условий локации могут быть изменены.

Кроме этого гости фестиваля смогут поиграть в любимую игру семьи Александра Блока — крокет, покататься на лошадях и посетить экспозиции музея заповедника. Буфет в эти дни предложит нашим гостям десерты семьи Бекетовых и прохладительные напитки.

Так же все дни фестиваля в усадьбе будут проходить мастер-классы для детей:

  • в 14.00 в леднике мастер-класс по живописи;
  • в 15.30 во флигеле мастер-класс «Лошадка из травы».

Справки по телефону: 8-965-252-83-94.

Как добраться

  • Проезд из Москвы до усадьбы Тараканово и усадьбы Шахматово общественным транспортом: от Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная (г. Солнечногорск), далее от автостанции автобусом № 24 до с. Тараканово. От ст. м. Водный стадион автобусом № 440 до автостанции г. Солнечногорска, далее от автостанции автобусом № 24 до с. Тараканово, где расположен один из музейных комплексов — усадьба капитана И.В. Тараканова. До усадьбы Шахматово — 3 км пешком по указателям.
  • Проезд из Москвы до ус. Тараканово, Шахматово и Боблово личным транспортом: по Ленинградскому шоссе, в г. Солнечногорске (на шестом светофоре) — поворот направо. По Таракановскому шоссе 18 км до с. Тараканово (Усадьба капитана И.В. Тараканова ). Далее по указателям: усадьба Шахматово (деревня Гудино) — 3 км; усадьба Боблово (деревня Боблово) — 11 км.
  • Координаты: 56°18"52"N 37°3"13"E

Так как усадьбы располагаются в сельской местности, рекомендуем предусматривать удобную обувь, зонт на случай дождя, питьевую воду и питание.

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Метки:
культура, солнечногорский округ, экскурсии, шахматово, Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Шахматово, Тараканово, Боблово)
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