«Весна-Красота» — это уникальное событие в Зеленограде, которое проходит один раз в год и собирает ведущих специалистов и производителей индустрии красоты и моды. На фестивале можно погрузиться в атмосферу актуальных событий, услышать важные советы, получить скидки и призы.



«Весна-Красота» — всё о стиле, красоте, моде, здоровье и молодости в одно время, на одной площадке в нашем городе!



На фестивале каждый найдёт интересное для себя: секреты стиля и развития, показ модных образов, знакомство с салонами и мастерами Зеленограда, бесплатная возможность сделать лёгкую укладку и макияж, шопинг в салоне модных аксессуаров и бутике косметики, чемпионат по парикмахерскому искусству, моделированию и дизайну ногтей.



Подробную программу фестиваля можно узнать на сайте КЦ.