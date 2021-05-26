В программе

Встреча в 10:00 в помещении клиники по адресу: Солнечногорск, территория Торгового комплекса «ВВС», дом 2, строение 1 (на карте). Для владельцев пациентов клиники будет проведена экскурсия. Сотрудники расскажут о том, как организована работа, покажут те зоны, куда в рабочее время попасть нельзя: операционный блок и стационар, объяснят, как подготовиться к визиту в клинику и ответят на ваши вопросы.

В это время маленьких любителей животных ждёт интересная развлекательная программа.

Для ребят от 9 до 15 лет пройдёт мастер-класс «Моя профессия ветеринарный врач.» На котором можно будет попробовать себя в роли врача.

Можно будет провести осмотр собаки, сделать ей анализ крови, поучиться выполнять инъекции на макете животного, читать рентгеновские снимки, узнать о работе ветеринарного хирурга и стоматолога.