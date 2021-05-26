Ветеринарный центр «Раденис» в Солнечногорске приглашает на празднование 10-летнего юбилея клиники 1 июня. Взрослую аудиторию ожидает день открытых дверей по ту сторону ветеринарной клиники. Для подростков интересная познавательная программа — мастер-класс и лекция. В праздничной программе выступление спортивных и служебных собак, конкурсы и аквагрим для самых маленьких. Участие бесплатно. Регистрация обязательна. В билете укажите количество и возраст участников. Начало в 10:00
Встреча в 10:00 в помещении клиники по адресу: Солнечногорск, территория Торгового комплекса «ВВС», дом 2, строение 1 (на карте). Для владельцев пациентов клиники будет проведена экскурсия. Сотрудники расскажут о том, как организована работа, покажут те зоны, куда в рабочее время попасть нельзя: операционный блок и стационар, объяснят, как подготовиться к визиту в клинику и ответят на ваши вопросы.
В это время маленьких любителей животных ждёт интересная развлекательная программа.
Для ребят от 9 до 15 лет пройдёт мастер-класс «Моя профессия ветеринарный врач.» На котором можно будет попробовать себя в роли врача.
Можно будет провести осмотр собаки, сделать ей анализ крови, поучиться выполнять инъекции на макете животного, читать рентгеновские снимки, узнать о работе ветеринарного хирурга и стоматолога.
Затем для подростков и их родителей состоится лекция «Я — ветеринарный врач.» Доктор с 25-летним опытом работы расскажет о плюсах и минусах профессии и поможет понять подходит она вам или нет. На лекцию приглашаются ребята с родителями.
Далее в праздничной программе выступление спортивных и служебных собак, конкурсы и аквагрим для самых маленьких. И, конечно, не обойдётся без подарков и призов. Участие бесплатно.