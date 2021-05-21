Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие» — 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» 27 мая 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

27 мая в Культурном центре «Зеленоград» выступит Евгений Гришковец с моноспектаклем «Предисловие». Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Начало в 19:00. Остались последние билеты. Стоимость от 2000 рублей.

«Роман называется «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели.

То что я задумал на сцене будет не творческим вечером. Не рассказом о том как то весело то сложно был написан роман…

Это будет спектакль под названием «Предисловие к роману». В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.

А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то чего почти тридцать лет на сцене не делал".

Евгений Гришковец

Билеты можно купить по ссылке и на сайте КЦ «Зеленоград»

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Метки:
гришковец евгений, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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