«Встречи никогда не забываются, просто вы не можете вспомнить…», однако эту встречу вы точно не забудете!

Почему Япония по сей день окутана тайнами?

Что для японцев означает посещение бани?

И какое место чистота занимает в синто?

Япония — это словно другой мир с вековыми традициями, смысл которых понятен лишь японцам. На примере мультфильма вы сможете приблизиться к культуре и религии Японии. Если вы до сих пор не посмотрели мультфильм «Унесенные призраками», самое время сделать это перед лекцией.