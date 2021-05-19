22 мая лектор Trivium Варвара Хлудова расскажет про удивительный мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». «Унесенные призраками» — это не просто красивая картинка, но и глубокое отражение японской культуры. Лекция пройдет в культурном центре «Доброволец» в корпусе 514а. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.
«Встречи никогда не забываются, просто вы не можете вспомнить…», однако эту встречу вы точно не забудете!
- Почему Япония по сей день окутана тайнами?
- Что для японцев означает посещение бани?
- И какое место чистота занимает в синто?
Япония — это словно другой мир с вековыми традициями, смысл которых понятен лишь японцам. На примере мультфильма вы сможете приблизиться к культуре и религии Японии. Если вы до сих пор не посмотрели мультфильм «Унесенные призраками», самое время сделать это перед лекцией.
Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей. Осталось всего 10 мест.
Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям
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