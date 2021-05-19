Офлайн-лекция «Унесенная призраками японская культура» — 22 мая в Культурном центре «Доброволец» 22 мая 15:30 Культурный центр "Доброволец" (корпус 514а)

22 мая лектор Trivium Варвара Хлудова расскажет про удивительный мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». «Унесенные призраками» — это не просто красивая картинка, но и глубокое отражение японской культуры. Лекция пройдет в культурном центре «Доброволец» в корпусе 514а. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.

«Встречи никогда не забываются, просто вы не можете вспомнить…», однако эту встречу вы точно не забудете!

  • Почему Япония по сей день окутана тайнами?
  • Что для японцев означает посещение бани?
  • И какое место чистота занимает в синто?

Япония — это словно другой мир с вековыми традициями, смысл которых понятен лишь японцам. На примере мультфильма вы сможете приблизиться к культуре и религии Японии. Если вы до сих пор не посмотрели мультфильм «Унесенные призраками», самое время сделать это перед лекцией.

ТривиУм — досуговые лекции, живые лекции/youtube.com

Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей. Осталось всего 10 мест.

Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям

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Метки:
культура, Доброволец
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