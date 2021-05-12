16 мая лектор-искусствовед Дарья Кузнецова расскажет о самых громких кражах и аферах в мире искусства, о рекордсмене по украденным картинам Пабло Пикассо, Рембрандта «на вынос» и не только. Лекция пройдет в Творческом лицее в корпусе 813. Начало в 15:30. Стоимость билета 1000 рублей. При покупке билета на сайте действует скидка 50% по промокоду TRIVIUM.
По статистике более 90% украденных произведений искусства исчезают бесследно. Но какой бы удивительной не была статистика похищений, некоторые из произведений искусства возвращают на место, хоть и спустя много лет, а ценность произведения становится безразмерной.
Так было со знаменитой Джокондой. В 1911 году Мона Лиза была похищена из музея Винчензо Перуггием, который утверждал, что влюбился в картину. После похищения картина простояла у него на кухне два года. Расследование этой кражи привело к тому, что теперь с Джокондой знаком весь мир.
Вы узнаете:
- Главный мужчина Мона Лизы, кто он?
- Кто такие Бони и Клайд Эрмитажа?
- Что скрывается за «бандитским» Петербургом?
- Кто восседает на троне преступного мира фальсификаций?
Зарегистрироваться и оплатить доступ к лекции можно на сайте по ссылке. Стоимость билета 1000 рублей.
Тел: 8-977-379-85-28, можно звонить и задавать вопросы всем слушателям
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