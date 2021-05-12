По статистике более 90% украденных произведений искусства исчезают бесследно. Но какой бы удивительной не была статистика похищений, некоторые из произведений искусства возвращают на место, хоть и спустя много лет, а ценность произведения становится безразмерной.

Так было со знаменитой Джокондой. В 1911 году Мона Лиза была похищена из музея Винчензо Перуггием, который утверждал, что влюбился в картину. После похищения картина простояла у него на кухне два года. Расследование этой кражи привело к тому, что теперь с Джокондой знаком весь мир.

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