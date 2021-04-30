Почти 50 лет театр жил и творил под руководством Ларисы Колчановой. В разное время в «Романтике» занимались и начинали свою творческую карьеру такие воспитанники Ларисы Гавриловны как Дмитрий Брусникин (заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, профессор), Владимир Петропавловский (профактер), Андрей Васильев (профактер, выпускник ГИТИС), Евгений Николаев (профактер, выпускник МИЭТ и МГИК), Олег Захаров (актер, победитель проекта «Званый ужин»), Степан Сидоров (актер, музыкант, призер и лауреат международных конкурсов, выпускник МИЭТ), Иван Гордеев (актер и сценарист), Ольга Денисова (актриса, воспитанница «Кантилены»), Павел Михайлов (актер, выпускник МИЭТ), Артем Лебедев (актер, выпускник МИЭТ), Ирина Бородина (актриса, выпускница МИЭТ), Вера и Иван Кононовы (бабушка и внук, выпускники МИЭТ) и многие другие способные и талантливые ребята.

Для Ларисы Колчановой был единственный праздник в году – День Победы 9 мая. Тема Великой Отечественной войны всегда волновала ее, и именно поэтому большинство театральных постановок Ларисы Гавриловны было связано с памятью о героях-освободителях. Она до конца своих дней оставалась патриотом.