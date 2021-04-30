6 мая в Театральном зале Культурного центра «Зеленоград» состоится концерт ко Дню Победы «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный памяти основателя и художественного руководителя литературного театра «Романтик» — Ларисы Колчановой. Начало в 19:30. Вход свободный.
Ларисы Гавриловны не стало в октябре 2020 года. Женщина маленького роста с сильным голосом, крутым характером, бывшая актриса Московского ТЮЗа в амплуа «травести». Она отдала более 50 лет художественной самодеятельности, в 1972 году создала театральную студию, а в 2015 коллектив под ее руководством обрел новый дом в Культурном центре «Зеленоград». Актриса и режиссер-постановщик посвятила театру большую часть своей жизни.
«Театральная Мама» — именно так называли своего театрального педагога, режиссера, учителя, наставника, критика, воспитателя, друга и художественного руководителя актеры коллектива. На сценах зеленоградского Дома пионеров, ДК «МИЭТ» и КЦ «Зеленоград» Лариса Гавриловна ставила различные спектакли, музыкально-поэтические композиции и литературные вечера. Она всегда была профессионалом с большой буквы и никогда не допускала «халтуры» ни от себя, ни от актеров, ни от звукорежиссеров, ни от свето- и видеооператоров на репетициях и спектаклях. В каждую свою работу она вкладывала душу, опыт, знания, свое огромное сердце. Именно поэтому постановки литературного театра «Романтик» пользовались успехом у зрителей.
Почти 50 лет театр жил и творил под руководством Ларисы Колчановой. В разное время в «Романтике» занимались и начинали свою творческую карьеру такие воспитанники Ларисы Гавриловны как Дмитрий Брусникин (заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, профессор), Владимир Петропавловский (профактер), Андрей Васильев (профактер, выпускник ГИТИС), Евгений Николаев (профактер, выпускник МИЭТ и МГИК), Олег Захаров (актер, победитель проекта «Званый ужин»), Степан Сидоров (актер, музыкант, призер и лауреат международных конкурсов, выпускник МИЭТ), Иван Гордеев (актер и сценарист), Ольга Денисова (актриса, воспитанница «Кантилены»), Павел Михайлов (актер, выпускник МИЭТ), Артем Лебедев (актер, выпускник МИЭТ), Ирина Бородина (актриса, выпускница МИЭТ), Вера и Иван Кононовы (бабушка и внук, выпускники МИЭТ) и многие другие способные и талантливые ребята.
Для Ларисы Колчановой был единственный праздник в году – День Победы 9 мая. Тема Великой Отечественной войны всегда волновала ее, и именно поэтому большинство театральных постановок Ларисы Гавриловны было связано с памятью о героях-освободителях. Она до конца своих дней оставалась патриотом.
6 мая в Культурном центре «Зеленоград» коллектив «Романтика» посвятит концерт двум событиям – Дню Победы и 88-летию со дня рождения Ларисы Гавриловны и приглашает всех, кто знал Ларису Колчанову, кто знаком с литературным театром, кто считает себя патриотом и кому небезразлична история нашей Родины и Отечества.