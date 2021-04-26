Фестиваль «Большой волонтерский пикник» состоится 2 мая с 15:00 до 18:00 на Школьном озере возле корпуса 1002. Участники фестиваля смогут поближе познакомиться с волонтёрскими направлениями, поучаствовать в различных программах, мастер-классах и вступить в ряды больших волонтерских проектов. Здесь соберутся популярные добровольческие направления и организации: «Волонтеры медики», «Волонтеры-Победы», экодвижение «ЭкоZ». Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Помимо основной программы в парке пройдет свободный пленэр, акция «1000 шагов» — любительская ходьба на дистанцию, стрит-арт и спортивные локации. Чтобы стать участником фестиваля необходимо пройти регистрацию по ссылке.
На фестивале необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Организаторы мероприятия Культурный центр «Доброволец» и волонтёрские сообщества Москвы.