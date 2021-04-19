Enduro weekend пройдет 1 мая в деревне Болкашино Солнечногорского района. Главное событие данного мероприятия — это гонка на внедорожных мотоциклах по пересеченной местности и искусственным препятствиям. В гонке примут участие: дети, подростки, женщины, мужчины, новички и профессионалы. Для участия в гонках необходимо пройти электронную регистрацию до 26 апреля. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 10:00
Enduro weekend зарекомендовал себя, как семейное мероприятие с очень теплой, дружеской и веселой атмосферой. Весь день для зрителей:
- делает ритм DJ
- детская игровая зона с надувной горкой (бесплатно)
- тест драйв — новинок внедорожных мотоциклов
- выступление рок группы
- розыгрыш призов и конкурсы
- зона фудкорта
8:00 — 10:00 Регистрация участников.
10:00 Торжественное открытие, брифинг.
10:30 Заезд «Питбайк» + «Женщины» (основная трасса + стадион, заезд 2 круга)
12:00 Заезд «Хобби» (основная трасса + стадион, заезд 60 мин.)
13:30 Заезд «Дети Мото» до 12 л. (детская трасса, показ трассы, заезд 2 круга)
14:00 Заезд «Hard» (основная трасса + стадион + спец участки, 100 мин.)
16:30 Заезд «Дети Квадро» до 12 л. (детская трасса, показ трассы, заезд 2 круга)
18:00 Награждение
Сергеев Александр Сергеевич тел. 8-999-825-04-11
Боград Виктор Викторович тел. 8-916-123-41-01