Соревнования по мотоспорту Enduro weekend — 1 мая рядом с Зеленоградом 1 мая 10:00

Enduro weekend пройдет 1 мая в деревне Болкашино Солнечногорского района. Главное событие данного мероприятия — это гонка на внедорожных мотоциклах по пересеченной местности и искусственным препятствиям. В гонке примут участие: дети, подростки, женщины, мужчины, новички и профессионалы. Для участия в гонках необходимо пройти электронную регистрацию до 26 апреля. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 10:00

Enduro weekend зарекомендовал себя, как семейное мероприятие с очень теплой, дружеской и веселой атмосферой. Весь день для зрителей:

  • делает ритм DJ
  • детская игровая зона с надувной горкой (бесплатно)
  • тест драйв — новинок внедорожных мотоциклов
  • выступление рок группы
  • розыгрыш призов и конкурсы
  • зона фудкорта

Enduroweekend 2021/vk.com
Расписание

8:00 — 10:00 Регистрация участников.

10:00 Торжественное открытие, брифинг.

10:30 Заезд «Питбайк» + «Женщины» (основная трасса + стадион, заезд 2 круга)

12:00 Заезд «Хобби» (основная трасса + стадион, заезд 60 мин.)

13:30 Заезд «Дети Мото» до 12 л. (детская трасса, показ трассы, заезд 2 круга)

14:00 Заезд «Hard» (основная трасса + стадион + спец участки, 100 мин.)

16:30 Заезд «Дети Квадро» до 12 л. (детская трасса, показ трассы, заезд 2 круга)

18:00 Награждение

Организаторы соревнований

Сергеев Александр Сергеевич тел. 8-999-825-04-11
Боград Виктор Викторович тел. 8-916-123-41-01

ВКонтакте
Информация о соревновании и регистрация

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Метки:
солнечногорский округ, мотоспорт
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