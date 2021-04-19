Enduro weekend пройдет 1 мая в деревне Болкашино Солнечногорского района. Главное событие данного мероприятия — это гонка на внедорожных мотоциклах по пересеченной местности и искусственным препятствиям. В гонке примут участие: дети, подростки, женщины, мужчины, новички и профессионалы. Для участия в гонках необходимо пройти электронную регистрацию до 26 апреля. Для зрителей вход бесплатный. Начало в 10:00