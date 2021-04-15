«Человек, делающий музыку» — именно так предпочитает называть себя сам Борис Гребенщиков. И именно в этих простых словах, по-видимому, кроется разгадка его феноменального успеха.



БГ удается всего несколькими словами, несколькими аккордами затронуть самые потаенные струны души, достучаться до сердца и заставить работать разум. Его поразительные тексты и музыка вызывают целую бурю эмоций, от неприятия до восхищения, но равнодушным не остается никто.

При этом, на пути к вершинам музыкального Олимпа, музыкант не боялся смелых экспериментов, постоянно пробуя новые стили и направления, стремясь найти и познать себя. И через его творчество находили и познавали себя все поклонники его таланта. Артист никогда не гнался за регалиями и наградами, и за это, словно в благодарность, он получил титулы «отца» русского рока и духовного гуру не от властей, а от простых людей.

Борис Гребенщиков сохраняет не только способность писать актуальные, задевающие за живое песни, но и непосредственное, юношеское, открытое отношение к жизни. Новый альбом «Тор» — тому подтверждение.