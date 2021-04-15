24 мая на сцене КЦ «Зеленоград» Борис Гребенщиков и легендарная группа «Аквариум» сыграют грандиозный концерт с презентацией новой программы «Тор», в которую войдут как новые, так и давно полюбившиеся песни группы. Начало в 20:00. Стоимость билетов 1500—4500 рублей.
«Человек, делающий музыку» — именно так предпочитает называть себя сам Борис Гребенщиков. И именно в этих простых словах, по-видимому, кроется разгадка его феноменального успеха.
БГ удается всего несколькими словами, несколькими аккордами затронуть самые потаенные струны души, достучаться до сердца и заставить работать разум. Его поразительные тексты и музыка вызывают целую бурю эмоций, от неприятия до восхищения, но равнодушным не остается никто.
При этом, на пути к вершинам музыкального Олимпа, музыкант не боялся смелых экспериментов, постоянно пробуя новые стили и направления, стремясь найти и познать себя. И через его творчество находили и познавали себя все поклонники его таланта. Артист никогда не гнался за регалиями и наградами, и за это, словно в благодарность, он получил титулы «отца» русского рока и духовного гуру не от властей, а от простых людей.
Борис Гребенщиков сохраняет не только способность писать актуальные, задевающие за живое песни, но и непосредственное, юношеское, открытое отношение к жизни. Новый альбом «Тор» — тому подтверждение.
Борис Гребенщиков посвятил карантинные месяцы наведению порядка в архивах группы, выпустив несколько давно обещанных тематических сборников. «Тор» должен был стать одним из таких альбомов.
По словам музыканта, пластинка изначально задумывалась как сборник интернет-синглов и неизданных песен, продолжение древней серии «История Аквариума». Как рассказал БГ, группа собрала песни, которые выставляла в сеть за последние десять лет, но при этом они не попадали в текущие альбомы: «Естественно, выяснилось, что вместе они звучат не так, как нужно. Начался кропотливый непосильный труд».
В результате «Тор», по мнению Бориса Борисовича, «получился не разношерстной катавасией, а связной историей про сегодняшний день».
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