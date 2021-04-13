17 апреля в библиотеке в корпусе 1462 пройдет встреча с одним из самых известных и любимых детских писателей, зеленоградцем Андреем Усачёвым. Начало в 12:00 и в 17:00. Стоимость билета 700 рублей.
Для больших и маленьких читателей в исполнении автора прозвучат стихи и песни, отрывки любимых историй, а в завершение концерта автор ответит на вопросы зрителей.
Андрей Усачёв — детский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 произведений для детей.
Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачёва за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».
Билет можно купить по ссылке.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Мэрия рекомендовала утвердить застройку 2-го микрорайона. Около 40% участников обсуждения высказались против Новости
В зеленоградских школах откроют медиаклассы. Среди направлений: пиар и связи с общественностью, фото- и тележурналистика, коммуникация в соцсетях Новости
Концерт камерной музыки «Бабочки, валькирии и лесной царь» — 17 апреля в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Пассажир автобуса показал гениталии 12-летней девочке. Его задержали. Следователи ищут других пострадавших Новости
Депутаты согласовали финансирование дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону Новости
Выбран новый глава Солнечногорского округа. Им стал Виктор Родионов. Он хочет «сделать лучше жизнь каждого» Новости
Дистанционное обучение для начальной школы предложили запретить. Законопроект внесён в Госдуму Новости
Два миллиона штрафов за нарушение ПДД накопил житель Зеленограда. Приставы уверены, что машины должников обязательно останавливают за долг и в двести раз меньше Новости
Новые правила для электросамокатов: как чиновники и эксперты обсуждают ограничение скорости, RFID-метки и другие изменения в ПДД Истории
Школьная жизнь посёлка Крюково во второй половине XX века: форма с гимнастёркой, письмо в будущее и превращение в научный институт Истории
На пяти участках в 11-м микрорайоне и возле Школьного озера планируется новое благоустройство. Вы можете написать, что там надо делать, и надо ли вообще Новости