Для больших и маленьких читателей в исполнении автора прозвучат стихи и песни, отрывки любимых историй, а в завершение концерта автор ответит на вопросы зрителей.

Андрей Усачёв — детский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор более 100 произведений для детей.

Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачёва за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».

Билет можно купить по ссылке.