Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» 11 апреля 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Московский государственный симфонический оркестр представят музыкальную сказку «Чёрная курица, или Подземные жители» по мотивам повести А. Погорельского. Сказку прочитает актер Павел Рассомахин, звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон», «Гусар» и др. Дирижер — Иван Рудин. Прозвучит музыка Г. Ф. Фаша, М.П. Мусоргского, Л. Боккерини, К.В. Глюка, Г. Ф.Генделя, П.И. Чайковского и др. Начало в 12:00. Стоимость билетов 350-700 рублей.

Волшебная повесть «Черная курица» была написана Антонием Погорельским (настоящее имя писателя Алексей Перовский) для своего племянника Алексея Толстого в 1826 году.
Сюжет повести строится вокруг маленького мальчика Алеши, которого родители отправляют учиться в Петербургский пансион. Родители не навещают и не забирают мальчика на праздники долгое время, поэтому он проводит много времени за чтением книг, а вскоре, находит себе друга во дворе- черную курицу или как ее называет Алеша — Чернушку.
Однажды, наш герой спас своего пернатого друга от смерти, но он даже не подозревал, какими фантастическими и поучительными историями для него это обернется…
Сказка «Черная курица» в прочтении Павла Рассомахина и в музыкальном сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, окунет слушателей в мир таинственных подземелий, фантастических приключений, крепкой дружбы и… предательства. И взрослым, и детям будет интересно не только послушать сюжет, но и окунуться в чарующий мир классической музыки, обрамляющей повествование и позволяющей глубже проникнуться атмосферой действия.

Билеты можно купить по ссылке

Московский государственный симфонический оркестр

Сайт: mgso.moscow
Инстаграм: @mgsorchestra
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Метки:
театр, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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