Волшебная повесть «Черная курица» была написана Антонием Погорельским (настоящее имя писателя Алексей Перовский) для своего племянника Алексея Толстого в 1826 году.

Сюжет повести строится вокруг маленького мальчика Алеши, которого родители отправляют учиться в Петербургский пансион. Родители не навещают и не забирают мальчика на праздники долгое время, поэтому он проводит много времени за чтением книг, а вскоре, находит себе друга во дворе- черную курицу или как ее называет Алеша — Чернушку.

Однажды, наш герой спас своего пернатого друга от смерти, но он даже не подозревал, какими фантастическими и поучительными историями для него это обернется…

Сказка «Черная курица» в прочтении Павла Рассомахина и в музыкальном сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, окунет слушателей в мир таинственных подземелий, фантастических приключений, крепкой дружбы и… предательства. И взрослым, и детям будет интересно не только послушать сюжет, но и окунуться в чарующий мир классической музыки, обрамляющей повествование и позволяющей глубже проникнуться атмосферой действия.

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