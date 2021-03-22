Расписание

27 марта/Атриум

11:00 — Косплей-шоу в номинации «Игры»

13:00 — Косплей-шоу в номинации «Мультфильмы (+аниме)»

15:00 — Косплей-шоу в номинации «Кинофильмы»



28 марта/Атриум

11:00 — «Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)

12:00 — Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)

14:00 — IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)

Подробное и актуальное расписание мероприятий и турниров в рамках фестиваля доступно в официальной группе во ВКонтакте

Об интеллектуальных играх:

«Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)

Увлекательная командная игра на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и массой впечатлений в компании друзей и одноклассников. Все это вместе дает детям море веселья и задора, а также желание узнавать что-то новое! Собирайте команду от 3 до 8 человек и приходите на игру, где вы сразитесь в веселой битве с другими командами.

Увлекательная командная игра на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и массой впечатлений в компании друзей и одноклассников. Все это вместе дает детям море веселья и задора, а также желание узнавать что-то новое! Собирайте команду от 3 до 8 человек и приходите на игру, где вы сразитесь в веселой битве с другими командами. Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)

Турнир почти такой же, как и классическая игра в Нескучном саду. Только команды соревнуются не со зрителями, а друг с другом, отвечая на одинаковые вопросы, и ответы не оглашаются вслух, а сдаются на бланках в письменном виде. Для участия в турнире можно собрать команду или прийти индивидуально — мы соберем команды перед игрой.

Турнир почти такой же, как и классическая игра в Нескучном саду. Только команды соревнуются не со зрителями, а друг с другом, отвечая на одинаковые вопросы, и ответы не оглашаются вслух, а сдаются на бланках в письменном виде. Для участия в турнире можно собрать команду или прийти индивидуально — мы соберем команды перед игрой. IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)

Игра для людей, которые любят и умеют хорошенько отдохнуть. В одиночку или компанией — не важно, мы берем на борт всех желающих и делаем наш мир интереснее! Рецепт отличного отдыха прост: уникальные туры, 28 вопросов, более часа веселья и позитивных эмоций.

О конкурсе костюмов (косплей-шоу)

В субботу, 27 марта, в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет косплей-шоу. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конкурсе-дефиле на лучший костюм героя в следующих номинациях: игры, мультфильмы (включая «аниме»), кинофильмы. Победителей ждут призы: пригласительные билеты на спектакли/концерты, дипломы, подарки от партнеров фестиваля.

В конкурсе оценивается костюм участника, представление образа и соответствие заявленному образу. Отправить заявку на участие можно до 25 марта по ссылке

Правила: