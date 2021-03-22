27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдёт большой игровой фестиваль (6+). В программе: несколько десятков настольных игр, профессиональные и любительские турниры, розыгрыши призов, конкурс косплея и многое другое. Стоимость посещения фестиваля в каждый день составляет 200 рублей. Дети до 6 лет допускаются бесплатно. Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» вход бесплатный при предъявлении электронной карты лояльности. Время работы фестиваля с 10:00 до 17:00.
Гостей фестиваля ждут:
- Более 100 настольных игр на любой вкус, ролевые и коллекционные карточные игры.
- Детская зона с игровой площадкой, творческими и развивающими играми и анимацией для малышей.
- Турниры, где можно будет не только посоревноваться в любимых играх и выиграть призы, но и получить консультацию профессиональных гейм-мастеров.
- Конкурсы, розыгрыши призов и косплей-шоу, где все желающие смогут побороться за звание лучшего костюма в номинациях игры, мультфильмы и кинофильмы.
- Ярмарка настольных игр и handmade-товаров, на которой можно будет приобрести игры и подарки.
27 марта/Атриум
11:00 — Косплей-шоу в номинации «Игры»
13:00 — Косплей-шоу в номинации «Мультфильмы (+аниме)»
15:00 — Косплей-шоу в номинации «Кинофильмы»
28 марта/Атриум
11:00 — «Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)
12:00 — Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)
14:00 — IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)
Подробное и актуальное расписание мероприятий и турниров в рамках фестиваля доступно в официальной группе во ВКонтакте
Об интеллектуальных играх:
- «Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)
Увлекательная командная игра на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и массой впечатлений в компании друзей и одноклассников. Все это вместе дает детям море веселья и задора, а также желание узнавать что-то новое! Собирайте команду от 3 до 8 человек и приходите на игру, где вы сразитесь в веселой битве с другими командами.
- Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)
Турнир почти такой же, как и классическая игра в Нескучном саду. Только команды соревнуются не со зрителями, а друг с другом, отвечая на одинаковые вопросы, и ответы не оглашаются вслух, а сдаются на бланках в письменном виде. Для участия в турнире можно собрать команду или прийти индивидуально — мы соберем команды перед игрой.
- IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)
Игра для людей, которые любят и умеют хорошенько отдохнуть. В одиночку или компанией — не важно, мы берем на борт всех желающих и делаем наш мир интереснее! Рецепт отличного отдыха прост: уникальные туры, 28 вопросов, более часа веселья и позитивных эмоций.
О конкурсе костюмов (косплей-шоу)
В субботу, 27 марта, в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет косплей-шоу. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конкурсе-дефиле на лучший костюм героя в следующих номинациях: игры, мультфильмы (включая «аниме»), кинофильмы. Победителей ждут призы: пригласительные билеты на спектакли/концерты, дипломы, подарки от партнеров фестиваля.
В конкурсе оценивается костюм участника, представление образа и соответствие заявленному образу. Отправить заявку на участие можно до 25 марта по ссылке
Правила:
- На конкурсе-дефиле можно показать костюм, ранее демонстрировавшийся на другом фестивале
- Количество заявок от одного участника не ограничено, но в каждой номинации максимум один образ (каждую заявку необходимо оформлять отдельно)
- Возраст участников не ограничен
- Число мест в конкурсной программе ограничено
- На сцене запрещается использование пиротехники и огня, а также любых жидкостей
- Участникам предоставляется общее гримерное помещение
- Выступление проходит без сценария, светосценария, возможности подготовки сцены, закрытия занавеса и т. п.
- Аудио-трек к выступлению должен длиться не более минуты, быть в формате mp3 и предоставляться заранее, при регистрации.
- Билеты на большой игровой фестиваль можно купить по ссылке: 27 марта и 28 марта