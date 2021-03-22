Большой игровой фестиваль — 27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» 27 марта 10:00-17:00,28 марта 10:00-17:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдёт большой игровой фестиваль (6+). В программе: несколько десятков настольных игр, профессиональные и любительские турниры, розыгрыши призов, конкурс косплея и многое другое. Стоимость посещения фестиваля в каждый день составляет 200 рублей. Дети до 6 лет допускаются бесплатно. Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» вход бесплатный при предъявлении электронной карты лояльности. Время работы фестиваля с 10:00 до 17:00.

Гостей фестиваля ждут:

  • Более 100 настольных игр на любой вкус, ролевые и коллекционные карточные игры.
  • Детская зона с игровой площадкой, творческими и развивающими играми и анимацией для малышей.
  • Турниры, где можно будет не только посоревноваться в любимых играх и выиграть призы, но и получить консультацию профессиональных гейм-мастеров.
  • Конкурсы, розыгрыши призов и косплей-шоу, где все желающие смогут побороться за звание лучшего костюма в номинациях игры, мультфильмы и кинофильмы.
  • Ярмарка настольных игр и handmade-товаров, на которой можно будет приобрести игры и подарки.

Расписание

27 марта/Атриум
11:00 — Косплей-шоу в номинации «Игры»
13:00 — Косплей-шоу в номинации «Мультфильмы (+аниме)»
15:00 — Косплей-шоу в номинации «Кинофильмы»


28 марта/Атриум
11:00 — «Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)
12:00 — Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)
14:00 — IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)

Подробное и актуальное расписание мероприятий и турниров в рамках фестиваля доступно в официальной группе во ВКонтакте

Об интеллектуальных играх:

  • «Детская Мозгобойня в Зеленограде» (10-14 лет, для начинающих)
    Увлекательная командная игра на логику, сообразительность и кругозор, с невероятными эмоциями и массой впечатлений в компании друзей и одноклассников. Все это вместе дает детям море веселья и задора, а также желание узнавать что-то новое! Собирайте команду от 3 до 8 человек и приходите на игру, где вы сразитесь в веселой битве с другими командами.
  • Зеленоградская любительская лига «Что? Где? Когда?» (14+, средний уровень)
    Турнир почти такой же, как и классическая игра в Нескучном саду. Только команды соревнуются не со зрителями, а друг с другом, отвечая на одинаковые вопросы, и ответы не оглашаются вслух, а сдаются на бланках в письменном виде. Для участия в турнире можно собрать команду или прийти индивидуально — мы соберем команды перед игрой.
  • IQra Квиз (16+, повышенный уровень сложности)
    Игра для людей, которые любят и умеют хорошенько отдохнуть. В одиночку или компанией — не важно, мы берем на борт всех желающих и делаем наш мир интереснее! Рецепт отличного отдыха прост: уникальные туры, 28 вопросов, более часа веселья и позитивных эмоций.

О конкурсе костюмов (косплей-шоу)
В субботу, 27 марта, в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет косплей-шоу. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конкурсе-дефиле на лучший костюм героя в следующих номинациях: игры, мультфильмы (включая «аниме»), кинофильмы. Победителей ждут призы: пригласительные билеты на спектакли/концерты, дипломы, подарки от партнеров фестиваля.
В конкурсе оценивается костюм участника, представление образа и соответствие заявленному образу. Отправить заявку на участие можно до 25 марта по ссылке

Правила:

  • На конкурсе-дефиле можно показать костюм, ранее демонстрировавшийся на другом фестивале
  • Количество заявок от одного участника не ограничено, но в каждой номинации максимум один образ (каждую заявку необходимо оформлять отдельно)
  • Возраст участников не ограничен
  • Число мест в конкурсной программе ограничено
  • На сцене запрещается использование пиротехники и огня, а также любых жидкостей
  • Участникам предоставляется общее гримерное помещение
  • Выступление проходит без сценария, светосценария, возможности подготовки сцены, закрытия занавеса и т. п.
  • Аудио-трек к выступлению должен длиться не более минуты, быть в формате mp3 и предоставляться заранее, при регистрации.
  • Билеты на большой игровой фестиваль можно купить по ссылке: 27 марта и 28 марта

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Метки:
дети, фестиваль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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