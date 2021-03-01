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Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Нидерландская живопись золотого века — в музее «Новый Иерусалим» до 11 апреля 1 марта - 11 апреля Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

В музее «Новый Иерусалим» до 11 апреля работает выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», которая представляет произведения XVI-XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Работы Брейгелей на выставке дополняет ряд произведений их современников — широко известных фламандских и голландских авторов. Всего в экспозиции представлено 70 работ, большая часть из которых показаны российской публике впервые. Этим масштабным проектом музей завершает год своего 100-летнего юбилея. Стоимость билетов от 200 рублей.

Основу выставки составили работы представителей династии Брейгелей. Главными героями выставки стали: Питер Брейгель Младший, прозванный Адским, и Ян Брейгель Старший, известный как Бархатный, а также внук, Ян Брейгель Младший. Произведений основателя династии, самого Питера Брейгеля Старшего, с именем которого связывают расцвет национальной нидерландской живописи, в России нет, и на рынке их можно встретить крайне редко. Однако гений великого мастера дал импульс для длительного, не в одном поколении, развития особой брейгелевской традиции, картины которой и вошли в экспозицию. «Феномен Брейгелей», как зарубежные специалисты обычно называют это явление в художественной жизни Фландрии, не перестает вызывать живой интерес искусствоведов и широкого круга зрителей.

Большинство работ выставки выполнены в технике масляной живописи на дереве, реже — на меди или холстах. Некоторые работы уже были представлены в крупных федеральных и зарубежных музеях, большую часть работ российская публика увидит впервые.

ЭКСКУРСИЯ по выставке «Младшие Брейгели и их эпоха»
Музей Новый Иерусалим/youtube.com

Произведениям Брейгелей, а также работам мастеров их эпохи — художникам фламандской и голландской школы конца XVI-XVIII веков — коллекционеры уделяют особенное внимание. В течение 20 лет Константин Мауергауз приобретал эти произведения на Sotheby’s, Christie’s и других аукционах, а также в частных галереях. Его коллекция продолжает активно пополняться до сих пор. В 2015-м году важная ее часть — 29 произведений — была показана на выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

В 2021 году в музее «Новый Иерусалим» вниманию публики представили уже 70 произведений — в два раза больше. Таким образом, выставка гораздо полнее характеризует феномен семьи Брейгелей и в целом — обстоятельства бытования искусства в условиях свободного рынка в Европе в XVI-XVIII веках.

Все экспозиции и выставки работают по сеансам. Пожалуйста, перед покупкой билета ознакомьтесь с правилами посещения музея.

Как добраться?

На автомобиле:

  • Волоколамское шоссе 41 км от МКАД, перед Ново-Иерусалимским монастырем поворот направо (Бужарово), через 500 м поворот налево (Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»).
  • Новорижское шоссе 47 км — съезд на трассу А-107 в сторону Ленинградского шоссе, через 9 км поворот налево в сторону г. Истра, далее 7 км по Волоколамскому шоссе, поворот направо (Бужарово), через 500 м поворот налево (Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»).

На общественном транспорте:

Электричка. Вы можете доехать до музея электричками рижского направления (с Курского или Рижского вокзалов) до станции «Истра», далее пересадка на автобусы маршрутов №32, №33 до остановки «Музей» или на автобусы маршрутов №4, №40, №46, №48 до остановки «Музей», далее 10-15 минут пешком в сторону Бужарово.

Удобно пересаживаться из метро на электрички до до Истры на следующих станциях: — Курская (Метро Курская кольцевой и Арбатско-Покровской линий) — Рижская, бывш. Ржевская (метро Рижская) — Москва-Каланчевская (метро Комсомольская Кольцевой и Сокольнической линий), — Дмитровская (метро Дмитровская) — Стрешнево, бывш. Ленинградская (метро Войковская) — Тушино (метро Тушинская) — Волоколамская (метро Волоколамская)

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Метки:
культура, выставка, музей, Новый Иерусалим
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Обсуждение
Благородная донна Татьяна
7 часов назад
Спасибо! Интересно, посетим!
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