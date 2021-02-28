2 марта в МИЭТ состоится открытая встреча с представителями X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Начало встречи в 15:30 (аудитория 3104). На встречу приглашаются школьники и студенты. Предварительная регистрация обязательна.
Выпускник экономического факультета МИЭТа Михаил Ярцев в настоящее время возглавляет дирекцию по маркетингу в проекте развития «Пятерочки» и непосредственно занимается реализацией маркетинговой стратегией сети. В рамках встречи он прочтет лекцию «Маркетинг в крупной компании» и расскажет о своем профессиональном опыте: в прошлом Михаил работал с РЖД и Билайн.
Также во встрече примут участие
- директор клиентского сервиса X5 Retail Group Александр Чухонцев, который расскажет о том, как клиенты влияют на ассортимент в магазине и о подходах в анализе потребностей покупателей;
- директор маркетинговых коммуникаций X5 Retail Group Оксана Трофимова с лекцией на тему «Как делается самая лучшая реклама в крупной компании.
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