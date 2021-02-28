Выпускник экономического факультета МИЭТа Михаил Ярцев в настоящее время возглавляет дирекцию по маркетингу в проекте развития «Пятерочки» и непосредственно занимается реализацией маркетинговой стратегией сети. В рамках встречи он прочтет лекцию «Маркетинг в крупной компании» и расскажет о своем профессиональном опыте: в прошлом Михаил работал с РЖД и Билайн.