Как устроен маркетинг компании, аудитория которой полстраны. Директор по маркетингу X5 Retail Group в открытом лектории МИЭТ 2 марта 15:30 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

2 марта в МИЭТ состоится открытая встреча с представителями X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Начало встречи в 15:30 (аудитория 3104). На встречу приглашаются школьники и студенты. Предварительная регистрация обязательна.

Выпускник экономического факультета МИЭТа Михаил Ярцев в настоящее время возглавляет дирекцию по маркетингу в проекте развития «Пятерочки» и непосредственно занимается реализацией маркетинговой стратегией сети. В рамках встречи он прочтет лекцию «Маркетинг в крупной компании» и расскажет о своем профессиональном опыте: в прошлом Михаил работал с РЖД и Билайн.

Также во встрече примут участие

  • директор клиентского сервиса X5 Retail Group Александр Чухонцев, который расскажет о том, как клиенты влияют на ассортимент в магазине и о подходах в анализе потребностей покупателей;
  • директор маркетинговых коммуникаций X5 Retail Group Оксана Трофимова с лекцией на тему «Как делается самая лучшая реклама в крупной компании.

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Метки:
МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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