Станция это стол, за которым располагаются ведущий и гости. На фестивале нет скучных лекций. Все ведущие дают возможность что-то потрогать, сделать самому. Организаторы рады, когда и сами школьники проводят свои «станции». Если вы хотите провести свою станцию на фестивале, пишите в группу фестиваля вконтакте или в почту организатору ol@ovdv.ru.

Вот примеры некоторых станций прошлых фестивалей: физика внутри игрушки, фокусы, многогранники, мастерская оптических игрушек, авиамоделирование, тактильные игры и чтение по Брайлю, добровольные лесные пожарные приглашают, астрономические явления, оптические иллюзии, шахматы и шашки, вокруг света, необыкновенные трюки с лентой Мебиуса, оригами, палата мер и весов, экология — новая жизнь старых вещей, секреты глины, гороховый конструктор.

Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями.

Организатор: дом детского творчества «Ритм». Место проведения: КДЦ «Метролог» в Менделеево.