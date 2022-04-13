Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» — 14 мая в Менделеево. Организаторы приглашают ведущих станций 14 мая Дом детского творчества "Ритм" Возраст 6+

Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» пройдёт в субботу, 14 мая, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Сейчас организаторы приглашают ведущих «станций» — педагогов, популяризаторов науки, энтузиастов.

Станция это стол, за которым располагаются ведущий и гости. На фестивале нет скучных лекций. Все ведущие дают возможность что-то потрогать, сделать самому. Организаторы рады, когда и сами школьники проводят свои «станции». Если вы хотите провести свою станцию на фестивале, пишите в группу фестиваля вконтакте или в почту организатору ol@ovdv.ru.

Вот примеры некоторых станций прошлых фестивалей: физика внутри игрушки, фокусы, многогранники, мастерская оптических игрушек, авиамоделирование, тактильные игры и чтение по Брайлю, добровольные лесные пожарные приглашают, астрономические явления, оптические иллюзии, шахматы и шашки, вокруг света, необыкновенные трюки с лентой Мебиуса, оригами, палата мер и весов, экология — новая жизнь старых вещей, секреты глины, гороховый конструктор.

Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями.

Организатор: дом детского творчества «Ритм». Место проведения: КДЦ «Метролог» в Менделеево.

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Метки:
дети, солнечногорский округ, фестиваль, наука, менделеево, Дом детского творчества "Ритм", Метролог
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