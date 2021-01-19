Финальные окружные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Зеленограде 23 января. В них могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 лет до 64 годов включительно. Для участия в соревнованиях нужна справка от врача, что вам можно заниматься спортом. Женщины пробегут 3 км, мужчины — 5.
- 10:00 — регистрация участников
- 11:00 — общий старт для женщин
- 11:30 — общий старт для мужчин
Место проведения: лыжероллерная трасса, Каштановая аллея, дом 2 строение 8.
Эти соревнования проходят в рамках комплексной спартакиады «Кубок Префекта — 2021». Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.
В лыжных гонках участвуют команды от каждого района. Можно записаться сразу на трассе (понадобится паспорт), а можно заранее, обратившись в центр одного из районов:
- «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
- «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11, корпус 233
- «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
- «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
- «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б