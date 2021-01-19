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Соревнования по лыжным гонкам для взрослых — 23 января. Можно записаться в команду любого из районов Зеленограда 23 января 11:00

Финальные окружные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Зеленограде 23 января. В них могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 лет до 64 годов включительно. Для участия в соревнованиях нужна справка от врача, что вам можно заниматься спортом. Женщины пробегут 3 км, мужчины — 5.

Программа соревнований

  • 10:00 — регистрация участников
  • 11:00 — общий старт для женщин
  • 11:30 — общий старт для мужчин

Место проведения: лыжероллерная трасса, Каштановая аллея, дом 2 строение 8.

Эти соревнования проходят в рамках комплексной спартакиады «Кубок Префекта — 2021». Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.

В лыжных гонках участвуют команды от каждого района. Можно записаться сразу на трассе (понадобится паспорт), а можно заранее, обратившись в центр одного из районов:

  • «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
  • «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11, корпус 233
  • «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
  • «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
  • «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б

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Метки:
спорт, лыжи
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