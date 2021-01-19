Программа соревнований

10:00 — регистрация участников

11:00 — общий старт для женщин

11:30 — общий старт для мужчин

Место проведения: лыжероллерная трасса, Каштановая аллея, дом 2 строение 8.

Эти соревнования проходят в рамках комплексной спартакиады «Кубок Префекта — 2021». Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.

В лыжных гонках участвуют команды от каждого района. Можно записаться сразу на трассе (понадобится паспорт), а можно заранее, обратившись в центр одного из районов: