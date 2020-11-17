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Любительские соревнования по мини-футболу, теннису, стрельбе и еще десяти видам спорта пройдут в Зеленограде в 2021 году. Вот расписание турниров 17.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В течение 2021 года в нашем городе будет проходить традиционная комплексная спартакиада «Кубок Префекта — 2021». Занятия для себя найдут дети, взрослые и пожилые. Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.

В рамках Спартакиады проходят четыре крупных блока соревнований: «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей семьей за здоровьем!» и «Московское долголетие». В городском «Центре физической культуры и спорта» «Зеленоград.ру» предоставили предварительное расписание этих соревнований. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам зеленоградского отделения Москомпорта: 8-499-762-33-60, 8-499-762-33-71.

Команды для окружных соревнований отбираются от каждого района. Чтобы записаться для участия, заранее (можно уже сейчас) обратитесь в центр одного из районов:

  • «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
  • «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-499-736-28-80, 8-499-736-67-13, корпус 233
  • «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
  • «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
  • «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б

«Московский двор — спортивный двор» — для детей

  • Соревнования по мини-футболу — 11-29 января в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Соревнования по шашкам — 7 февраля в 11:00 в ГБУ «Заря», корпуса 233 и 409
  • Соревнования по шахматам — 7 марта в 11:00 в ГБУ «Заря», корпуса 233 и 409
  • Флорбол (хоккей в зале) — 20 марта в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Бадминтон — 27 марта в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Игра в городки — 10 апреля в 10:00 в парке Ровесник (5 мкр)
  • Комплексная эстафета ГТО — 17 апреля в 11:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
  • Волейбол — 18 апреля в 11:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Дартс — 11 сентября в 11:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
  • Стритбол — 12 сентября в 10:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
  • Настольный теннис — 2 октября в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Плавание — 24 октября в 11:00 в ФОК «Малино», корпус 860
  • Турнир по хоккею среди детских команд «Московский двор — спортивный двор» — 6, 8, 13, 15 декабря в 17:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045
  • Турнир по хоккею среди детских команд «Золотая шайба» — 20, 22, 27, 29 декабря в 17:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045

«Спорт для всех» — для взрослых

  • Лыжные гонки — 23 января в 11:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8
  • Шашки — 6 февраля в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233
  • Шахматы — 27 февраля в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233 и 409
  • Мини-футбол — 27 февраля 09:00—13:00 и 28 февраля 12:00—16:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Бадминтон — 27 марта 14:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Легкая атлетика — 24 апреля в 11:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8
  • Волейбол — 25 апреля в 11:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Футбол — 7-8 августа в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Дартс — 11 сентября в 13:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Стритбол — 19 сентября в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Настольный теннис — 2 октября в 15:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Плавание — 24 октября в 14:00 в ФОК «Малино», корпус 860

«Всей семьей за здоровьем!» — семейные соревнования

  • «Зимние забавы» — 30 января в 13:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045
  • «Весенние забавы» — 6 марта в 13:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • «Туристический слёт» — 29 мая в 11:00 в лесопарковой зоне 5 микрорайона
  • «Водные старты» — 31 октября в 13:00 в ФОК «Малино», корпус 860

«Московское долголетие» — для пожилых

  • Комбинированная эстафета — 17 февраля в 11:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Дартс — 18 февраля в 18:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
  • Шахматы — 6 марта в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233 и 409
  • Настольный теннис — 4 апреля в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
  • Стрельба из пневматического оружия — 8 апреля в 14:00 на Сосновой аллее, 4
  • Плавание — 11 апреля в 10:00 в ФОК «Малино», корпус 860
  • Легкая атлетика — 24 апреля в 10:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8

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Метки:
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