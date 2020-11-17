В течение 2021 года в нашем городе будет проходить традиционная комплексная спартакиада «Кубок Префекта — 2021». Занятия для себя найдут дети, взрослые и пожилые. Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.

В рамках Спартакиады проходят четыре крупных блока соревнований: «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей семьей за здоровьем!» и «Московское долголетие». В городском «Центре физической культуры и спорта» «Зеленоград.ру» предоставили предварительное расписание этих соревнований. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам зеленоградского отделения Москомпорта: 8-499-762-33-60, 8-499-762-33-71.

Команды для окружных соревнований отбираются от каждого района. Чтобы записаться для участия, заранее (можно уже сейчас) обратитесь в центр одного из районов: