В течение 2021 года в нашем городе будет проходить традиционная комплексная спартакиада «Кубок Префекта — 2021». Занятия для себя найдут дети, взрослые и пожилые. Эти соревнования — для любителей, не профессиональных спортсменов. Они проходят по всей Москвы, по итогу выбирают округа-победители, команды которых приняли участие в наибольшем количестве соревнований и показали высокие результаты.
В рамках Спартакиады проходят четыре крупных блока соревнований: «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», «Всей семьей за здоровьем!» и «Московское долголетие». В городском «Центре физической культуры и спорта» «Зеленоград.ру» предоставили предварительное расписание этих соревнований. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам зеленоградского отделения Москомпорта: 8-499-762-33-60, 8-499-762-33-71.
Команды для окружных соревнований отбираются от каждого района. Чтобы записаться для участия, заранее (можно уже сейчас) обратитесь в центр одного из районов:
- «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90, корпус 309
- «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-499-736-28-80, 8-499-736-67-13, корпус 233
- «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116, вход со стороны корпуса 1117
- «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71, корпус 929
- «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44, корпус 1804Б
- Соревнования по мини-футболу — 11-29 января в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Соревнования по шашкам — 7 февраля в 11:00 в ГБУ «Заря», корпуса 233 и 409
- Соревнования по шахматам — 7 марта в 11:00 в ГБУ «Заря», корпуса 233 и 409
- Флорбол (хоккей в зале) — 20 марта в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Бадминтон — 27 марта в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Игра в городки — 10 апреля в 10:00 в парке Ровесник (5 мкр)
- Комплексная эстафета ГТО — 17 апреля в 11:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
- Волейбол — 18 апреля в 11:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Дартс — 11 сентября в 11:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
- Стритбол — 12 сентября в 10:00 в ФОК «Савелки», Озёрная аллея, 2
- Настольный теннис — 2 октября в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Плавание — 24 октября в 11:00 в ФОК «Малино», корпус 860
- Турнир по хоккею среди детских команд «Московский двор — спортивный двор» — 6, 8, 13, 15 декабря в 17:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045
- Турнир по хоккею среди детских команд «Золотая шайба» — 20, 22, 27, 29 декабря в 17:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045
- Лыжные гонки — 23 января в 11:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8
- Шашки — 6 февраля в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233
- Шахматы — 27 февраля в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233 и 409
- Мини-футбол — 27 февраля 09:00—13:00 и 28 февраля 12:00—16:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Бадминтон — 27 марта 14:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Легкая атлетика — 24 апреля в 11:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8
- Волейбол — 25 апреля в 11:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Футбол — 7-8 августа в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Дартс — 11 сентября в 13:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Стритбол — 19 сентября в 10:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Настольный теннис — 2 октября в 15:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Плавание — 24 октября в 14:00 в ФОК «Малино», корпус 860
- «Зимние забавы» — 30 января в 13:00 в ФОК «Ледовый», корпус 2045
- «Весенние забавы» — 6 марта в 13:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- «Туристический слёт» — 29 мая в 11:00 в лесопарковой зоне 5 микрорайона
- «Водные старты» — 31 октября в 13:00 в ФОК «Малино», корпус 860
- Комбинированная эстафета — 17 февраля в 11:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Дартс — 18 февраля в 18:00 в ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2
- Шахматы — 6 марта в 16:00 в ГБУ «Заря», корпус 233 и 409
- Настольный теннис — 4 апреля в 10:00 в ФОК «Радуга», проезд 474, дом 3 строение 1
- Стрельба из пневматического оружия — 8 апреля в 14:00 на Сосновой аллее, 4
- Плавание — 11 апреля в 10:00 в ФОК «Малино», корпус 860
- Легкая атлетика — 24 апреля в 10:00 на лыжероллерной трассе, Каштановая аллея, дом 2 строение 8