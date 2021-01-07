День открытых дверей в хореографической студии «Большой балет» — 9 января 9 января 14:00

Хореографическоя студия «Большой балет» приглашает на день открытых дверей 9 января в 14:00 по адресу: улица Радио, дом 23, строение 1.

В программе:

  • Мастер-класс для взрослых по Barre ballet
  • Мастер-класс для детей по хореографии
  • Лотерея призов
  • Небольшой сюрприз для всех

В любом мастер-классе можно принять бесплатное участие или просто посмотреть со стороны.

Запись по телефону 8-977-768-53-15 или в директе инстаграма bolshoi.ballet.studio.

Хореографическая студия «Большой балет» это:

  • Более пяти танцевальных направлений
  • Высококвалифицированные педагоги. Стаж более трех лет
  • Светлые, просторные залы
  • Удобное расписание

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