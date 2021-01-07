В программе:

Мастер-класс для взрослых по Barre ballet

Мастер-класс для детей по хореографии

Лотерея призов

Небольшой сюрприз для всех

В любом мастер-классе можно принять бесплатное участие или просто посмотреть со стороны.

Запись по телефону 8-977-768-53-15 или в директе инстаграма bolshoi.ballet.studio.