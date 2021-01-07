Хореографическоя студия «Большой балет» приглашает на день открытых дверей 9 января в 14:00 по адресу: улица Радио, дом 23, строение 1.
В программе:
- Мастер-класс для взрослых по Barre ballet
- Мастер-класс для детей по хореографии
- Лотерея призов
- Небольшой сюрприз для всех
В любом мастер-классе можно принять бесплатное участие или просто посмотреть со стороны.
Запись по телефону 8-977-768-53-15 или в директе инстаграма bolshoi.ballet.studio.
Хореографическая студия «Большой балет» это:
- Более пяти танцевальных направлений
- Высококвалифицированные педагоги. Стаж более трех лет
- Светлые, просторные залы
- Удобное расписание
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