Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и префектура проведут совместную встречу с горожанами в четверг, 24 декабря.
Обсуждаемые вопросы:
- организация пешеходных переходов
- установка дорожных знаков
- корректировка дорожной разметки
- изменения схем движения
Продолжительность консультации одного человека — 15 минут. Время проведения консультаций — с 15:00 до 18:00. Получается, максимум смогут проконсультировать 12 человек.
Встреча пройдёт на платформе Webex. Для участия необходимо зарегистрироваться. За 15 минут до начала трансляции на электронную почту зарегистрированного участника в порядке общей очереди придёт ссылка на онлайн-конференцию. Присоединиться к трансляции нужно не позднее, чем за 5 минут до начала. Участник попадет в зал ожидания и в назначенное время будет подключен к конференции.
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