18 ноября пройдет научно-просветительский онлайн-лекторий «Science Bar Hopping: МИЭТ». За один вечер 10 ученых выступят в пяти виртуальных барах, а зрители смогут перемещаться по виртуальной «барной улице», чтобы выбрать для себя самые интересные лекции, пообщаться с единомышленниками и просто хорошо провести время.
Разговор пойдет о космических полетах и искусственном интеллекте, радиоволнах и микроэлектронике, можно узнать, почему человечество еще не построило термоядерную электростанцию, и обсудить, зачем необходимо изучать космос, чтобы разобраться в строении Земли.Выбирайте интересные вам лекции и регистрируйтесь. Вам отправят напоминание о начале лекции и ссылку на трансляции. Количество мест ограничено.
Марат Айрапетян, инженер молодежного космического центра МГТУ имени Н. Э. Баумана
Международная космическая станция работает уже около 30 лет. Для того чтобы космонавты могли долететь до нее, требуется около 300 тонн топлива, а время полета по недавно разработанной схеме составляет 3-4 часа. Для полета на Марс топлива потребуется в разы больше, да и полет займет больше времени — от 6 месяцев.
Как же долететь до другой планеты и вернуться обратно, какие физические законы лежат в основе космического полета и как рассчитывают траектории полета космических аппаратов? Об этом поговорим на Science Bar Hoping МИЭТ 18 ноября с инженером Маратом Айрапетяном.
Диана Бачурина, материаловед, аспирант Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
Потребление электроэнергии растет, а количество ископаемых, которые нам ее дают, постоянно снижается. Хватит ли нам электричества и смогут ли наши правнуки наслаждаться благами цивилизация, как мы с вами? Смогут, если мы построим термоядерную электростанцию.
Казалось бы, в фильме «Девять дней одного года», снятом 50 лет назад, термоядерный реактор уже создали. Почему же у нас до сих пор нет термоядерной электростанции?
Этот вопрос пытаются решить ученые со всего мира, в том числе и Диана Бачурина. Она занимается, на первый взгляд, небольшой задачей — разрабатывает способ соединения вольфрама со сталью, но без этого термоядерной электростанции не будет никогда. Диана использует технологию высокотемпературной пайки — только без паяльника в руке. А как? Узнаем на Science Bar Hopping: МИЭТ!
Антон Бойко, кандидат технических наук, доцент Института нано- и микросистемной техники МИЭТ
Только в России каждые сутки делается несколько сотен тысяч тестов на коронавирус.
Портативные устройства, которые могут заменить биологическую или химическую лабораторию и существенно облегчить нашу жизнь, называются «лабораториями на чипе», или микрофлюидными системами. Такие системы могут применяться не только для выявления коронавируса, но и для диагностики других заболеваний, генетического анализа и много чего еще.
О том, по каким принципам построены «лаборатории на чипе», и о том, как они делаются, можно будет узнать у барной стойки «COVID-19: микрофлюидика в борьбе с вирусом». Бариста за стойкой — кандидат технических наук, доцент Института нано- и микросистемной техники МИЭТ Антон Бойко.
Артемий Новоселов, геофизик, аспирант Венского университета
Геофизик Артемий Новоселов занимается изучением сейсмической активности Земли. Для этого он даже пишет нейросети — они помогают разделять шум от землетрясений и, например, движения трамваев во время самих землетрясений. Придуманный Артемием алгоритм оказался полезным и в области изучения человеского тела, ведь оно тоже издает множество шумов.
Что такое нейросети, как их обучать и применять не только для геофизики, но и для магнитно-резонансной томографии мозга, Артемий и расскажет на Science Bar Hopping.
Константин Лялин, кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель директора Института микроприборов и систем управления МИЭТ, руководитель направления «Радиотехника»
На рубеже IXX и XX веков А. С. Попов изобрел беспроводной телеграф — первую радиосистему. В наши дни радиосистемы способны видеть в темноте и в непогоду. Они помогают роботам и человеку ориентироваться, проникать под поверхность земли для поиска скрытых сокровищ природы и древних культур. Радиосистемы слышат ультразвук и распознают объекты по звуковым портретам.
На лекции Константина Лялина вы узнаете о системах радиовидения, сонарах, радиотелескопах и других вещах, которые создают современные радиоинженеры.
Возраст горных пород определяют, исследуя продукты радиоактивного распада в них. Но чтобы узнать возраст Земли, нужно изучать метеориты. Наша планета устроена слишком сложно, поэтому нельзя точно сказать, когда она появилась. Почему, чтобы понять Землю, нужно изучать вещества из космоса? Об этом на Science Bar Hopping расскажет Георгий Махатадзе
Александр Герасименко, кандидат физико-математических наук, доцент, начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем МИЭТ, заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета.
Инфаркт миокарда — одно из самых распространенных заболеваний сердца, его главная патология — гибель тканей органа. Чтобы помочь тканям восстанавливаться, ученые из МИЭТ создали метод, основанный на лазерной 3D-печати нанокомпозитов. С помощью углеродных нанотрубок они создают каркас, «заселяют» его живыми клетками и вживляют в сердце. А уже через 2-4 месяца на месте каркаса появляется новая ткань. Подробнее про свойства углеродных наноматериалов и их применение не только в медицине на Science Bar Hopping расскажет Александр Герасименко
Владислав Лемозерский, аспирант кафедры микро- и наноэлектроники ЛЭТИ
Акустические исследования — актуальное научное направление. Как с помощью звуковых волн можно управлять клетками? И как выявлять патогены? О том, что такое звук и какое применение ему можно найти в биомедицине, расскажет Владислав Лемозерский.
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Организаторы Science Bar Hopping МИЭТ: Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) и петербургская медиакомпания «Бумага». Генеральный партнер фестиваля — МИЭТ