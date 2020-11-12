18 ноября пройдет научно-просветительский онлайн-лекторий «Science Bar Hopping: МИЭТ». За один вечер 10 ученых выступят в пяти виртуальных барах, а зрители смогут перемещаться по виртуальной «барной улице», чтобы выбрать для себя самые интересные лекции, пообщаться с единомышленниками и просто хорошо провести время.

Разговор пойдет о космических полетах и искусственном интеллекте, радиоволнах и микроэлектронике, можно узнать, почему человечество еще не построило термоядерную электростанцию, и обсудить, зачем необходимо изучать космос, чтобы разобраться в строении Земли.