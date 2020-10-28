Пять зеленоградцев выступят 30 октября на битве учёных Science Slam МИЭТ 30 октября 19:30 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

Как беспилотник и нейронная сеть могут предотвратить лесные пожары? Как регулировать электроэнергию у себя дома со смартфона? Какие гаджеты помогут решить проблему бессонных ночей родителей, чьи дети больны эпилепсией? Об этом состоится разговор на битве учёных Science Slam (онлайн) — 30 октября. Начало в 19:30. Ссылку на трансляцию можно получить после регистрации.

Science Slam — это международный проект популяризации науки. Пять спикеров, среди которых сотрудники и студенты НИУ МИЭТ, а также молодые ученые других вузов, представят свои исследования. У каждого спикера есть 10 минут, чтобы понятно и остроумно рассказать о своем проекте. Лучшего слэмера определяют зрители с помощью голосования.

Страница мероприятия.

Дмитрий Литманович, кандидат технических наук, доцент Института нано- и микросистемной техники (НМСТ), член региональной экспертной группы АСИ, основатель проекта Surfancy

Интерактивное взаимодействие с окружающим пространством важно везде — от розничной торговли и индустрии развлечений до городской среды и реабилитационной медицины. Помочь организовать его могут сенсорные технологии.

Кандидат технических наук Дмитрий Литманович разработал систему Surfancy, которая делает любую поверхность сенсорной: достаточно закрепить две плоские планки — и между ними создается сенсорная область.

На Science Slam Дмитрий расскажет, как устроена и какие возможности предоставляет система Surfancy, а также о том, как работает запатентованная технология «теневой локации», которая вычисляет координаты объекта по его тени и моментально реагирует на касания.

Константин Николаев, магистр НИУ МИЭТ, институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех).

Главное проявление эпилепсии — приступы, во время которых нарушаются двигательные, чувствительные, вегетативные или мыслительные функции. Если приступ случился вне клиники, человек не может рассказать о нем близким или врачам. Следовательно, важно придумать, как оповестить нужных людей, когда больной не в состоянии сам это сделать.

Константин Николаев, магистр института системной и программной инженерии и информационных технологий, расскажет, как современные технологии могут в этом помочь.

Никита Матрохин, бакалавр НИУ МИЭТ, институт перспективных материалов и технологий (ПМТ).

Лесные пожары — одна из важных проблем, связанных с нашей жизнедеятельностью и безопасностью окружающей среды, которая не решена в полной мере. Бороться с разбушевавшимся пожаром очень сложно, а значит, нужно придумать, как обнаружить источник возгорания в момент его появления. Технологии и автоматизация могут этому поспособствовать.

Никита Матрохин, бакалавр института перспективных материалов и технологий, расскажет о своей версии реализации проекта по созданию современной системы мониторинга на основе аэрофотосъемки и нейронной сети.

Илья Мулюкин, бакалавар НИУ МИЭТ, кафедра проектирования и конструирования интегральных микросхем (ПКИМС).

Тема: «Как контролировать расход энергии дома со смартфона»

Леонид Боев, аспирант института нано- и микросистемной техники (НМСТ).

Тема: «Как вакуумная герметизация делает фитнес-трекер и автопилот самолета более точными»

Ссылку на трансляцию пришлют после регистрации.
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Контакты организаторов: 8-499-720-87-27 (Дмитрий Огородов)

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Метки:
МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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