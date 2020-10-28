Интерактивное взаимодействие с окружающим пространством важно везде — от розничной торговли и индустрии развлечений до городской среды и реабилитационной медицины. Помочь организовать его могут сенсорные технологии.



Кандидат технических наук Дмитрий Литманович разработал систему Surfancy, которая делает любую поверхность сенсорной: достаточно закрепить две плоские планки — и между ними создается сенсорная область.



На Science Slam Дмитрий расскажет, как устроена и какие возможности предоставляет система Surfancy, а также о том, как работает запатентованная технология «теневой локации», которая вычисляет координаты объекта по его тени и моментально реагирует на касания.