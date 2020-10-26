F.P.G. (Fair Play Gang) — российская панк-группа из Нижнего Новгорода. В первоначальном составе была образована в 1993 году. Нынешний состав группы: Антон Павлов — вокал, Дмитрий Селезнёв — гитара, Евгений Уралёв — бас, Павел Бравичев — барабаны, Сергей Волгушев — труба. Участвовали на таких фестивалях как Нашествие, Рок над Волгой, Воздух. F.P.G — лауреат премии сайта punkgazetka.ru за 2006 год в номинации «Группа года».

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