Концерт группы F.P.G — 31 октября в клубе Sova 31 октября 19:00 Бар "Сова" Возраст 18+

31 октября группа F.P.G продолжит свой бой и отыграет новый концерт в Зеленограде. Сквозь ненависть, природные катаклизмы и коронавирус, пережившие изоляцию музыканты готовы раздать этому миру электричества, как никогда. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

F.P.G. (Fair Play Gang) — российская панк-группа из Нижнего Новгорода. В первоначальном составе была образована в 1993 году. Нынешний состав группы: Антон Павлов — вокал, Дмитрий Селезнёв — гитара, Евгений Уралёв — бас, Павел Бравичев — барабаны, Сергей Волгушев — труба. Участвовали на таких фестивалях как Нашествие, Рок над Волгой, Воздух. F.P.G — лауреат премии сайта punkgazetka.ru за 2006 год в номинации «Группа года».

Страница мероприятия ВКонтакте

Билеты:

Онлайн
В кассе клуба SOVA. по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, 12
Члены клуба друзей «Зеленоград.ру» получают промокод на 10% скидку.

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Метки:
концерты, Сова
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