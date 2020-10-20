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Зеленоградский полумарафон пройдет 15 ноября. Перед соревнованиями участникам рекомендуют протестироваться на коронавирус 15 ноября Возраст 18+

Открылась регистрация на 24-й зеленоградский полумарафон. Он пройдет 15 ноября 2020 года. Если соревнования отменят из-за эпидемиологической ситуации, забег перенесут на 2021 год, а участникам вышлют промокод для бесплатной регистрации.

Участвовать могут люди старше 18 лет. Перед полумарафоном участникам рекомендуют сдать тест на ковид так, чтобы получить результаты не ранее чем за двое суток до забега. Персонал и волонтёры будут работать на мероприятии в масках и перчатках.

Место: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Дистанции: 10 км (от 1000 рублей) и 21,1 км (от 1500 рублей)
Регистрация: half.zelrun.com
Маршрут пока на этапе согласования, о его утверждении организаторы сообщат позднее.

Программа

  • 8:00 — 9:50 выдача стартовых комплектов
  • 9:50 разминка
  • 10:00 старт забега
  • 12:00 награждение победителей
  • 13:00 закрытие дистанции

Особенности

  • электронный хронометраж
  • раздельный мужской и женский зачет
  • сувениры от команды #zelrun
  • памятная медаль на финише

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Метки:
спорт, коронавирус, полумарафон
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