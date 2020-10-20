Забег «Моспром» в Алабушево отменили из-за коронавируса
Открылась регистрация на 24-й зеленоградский полумарафон. Он пройдет 15 ноября 2020 года. Если соревнования отменят из-за эпидемиологической ситуации, забег перенесут на 2021 год, а участникам вышлют промокод для бесплатной регистрации.
Участвовать могут люди старше 18 лет. Перед полумарафоном участникам рекомендуют сдать тест на ковид так, чтобы получить результаты не ранее чем за двое суток до забега. Персонал и волонтёры будут работать на мероприятии в масках и перчатках.
Место: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1
Дистанции: 10 км (от 1000 рублей) и 21,1 км (от 1500 рублей)
Регистрация: half.zelrun.com
Маршрут пока на этапе согласования, о его утверждении организаторы сообщат позднее.
Программа
- 8:00 — 9:50 выдача стартовых комплектов
- 9:50 разминка
- 10:00 старт забега
- 12:00 награждение победителей
- 13:00 закрытие дистанции
Особенности
- электронный хронометраж
- раздельный мужской и женский зачет
- сувениры от команды #zelrun
- памятная медаль на финише
Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Рассказы о Кешке и Зелёном городе: глава 2. Вода с сиропом за одну копейку и денежная алхимия, как продать сушёных комаров, легенда про мат и секретные миэтовские микрофоны Истории
«Прогноз по новым рабочим местам будет постоянно корректироваться». Глава проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров о развитии площадки Алабушево Истории
В каршеринге «Делимобиль» появился рейтинг водителей — аккуратные и постоянные пользователи получат скидку Новости
Школьник из Зеленограда стал лауреатом научной премии за улучшенный способ изучения белка. Мы с ним поговорили Новости
Второй этап сбора старой бытовой техники и электроники в Зеленограде пройдет в последнюю субботу октября Афиша
На строящийся завод по производству бетона пожаловались жители Ржавок. Владелец участка утверждает, что все законно — он будет строить цеха для другого производства Новости
«Зебру» на улице Радио перенесут на десять метров, чтобы лучше было видно пешеходов. На это может уйти больше года Новости
Контейнер для крупного мусора стоит прямо на дороге. Почему его так поставили и что с этим делать? Ответы
Для посещения салонов красоты и непродовольственных магазинов тоже могут ввести регистрацию в мэрии Новости
Заправка на выезде через восточную промзону сменила бренд. Теперь вместо Газпромнефти там ОРТК Новости