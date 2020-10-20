Открылась регистрация на 24-й зеленоградский полумарафон. Он пройдет 15 ноября 2020 года. Если соревнования отменят из-за эпидемиологической ситуации, забег перенесут на 2021 год, а участникам вышлют промокод для бесплатной регистрации.

Участвовать могут люди старше 18 лет. Перед полумарафоном участникам рекомендуют сдать тест на ковид так, чтобы получить результаты не ранее чем за двое суток до забега. Персонал и волонтёры будут работать на мероприятии в масках и перчатках.

Место: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1

Дистанции: 10 км (от 1000 рублей) и 21,1 км (от 1500 рублей)

Регистрация: half.zelrun.com

Маршрут пока на этапе согласования, о его утверждении организаторы сообщат позднее.

Программа

8:00 — 9:50 выдача стартовых комплектов

9:50 разминка

10:00 старт забега

12:00 награждение победителей

13:00 закрытие дистанции

Особенности