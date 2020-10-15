Темы встречи:

Как не допустить подобной ситуации и обеспечить своему любимцу долгую и счастливую жизнь?

Что делать если появились опасения?

Какие препараты для обезболивания можно применять?

Как улучшить качество жизни пожилых животных?

На эти и другие вопросы доктор будет отвечать в прямом эфире с 10 часов по Московскому времени.

Для участия нужно зайти на страницу ветеринарного центра ВКонтакте и присоединиться к прямому эфиру.