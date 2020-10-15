1
Как распознать, что животное испытывает боль — онлайн-встреча с ведущим анестезиологом ветцентра «Раденис» Екатериной Григорьевой 16 октября 10:00 Ветеринарная клиника "Раденис" (Солнечногорск) Возраст 18+

Наши питомцы не проявляют боль, так как люди — домашнее животное может страдать годами, а владельцы остаются в неведении. Это важное эволюционное приспособление, позволявшее им выжить. Но оно имеет и обратную сторону. В пятницу 16 октября в 10:00 ветеринарная клиника «Раденис» приглашает всех на встречу с ведущим анестезиологом, экспертом Национальной ветеринарной палаты Екатериной Юрьевной Григорьевой. На встрече можно будет задать вопросы и поговорить о том, как распознать, что животное испытывает боль. Готовьте вопросы и приходите в эфир.

Темы встречи:

  • Как не допустить подобной ситуации и обеспечить своему любимцу долгую и счастливую жизнь?
  • Что делать если появились опасения?
  • Какие препараты для обезболивания можно применять?
  • Как улучшить качество жизни пожилых животных?

На эти и другие вопросы доктор будет отвечать в прямом эфире с 10 часов по Московскому времени.

Для участия нужно зайти на страницу ветеринарного центра ВКонтакте и присоединиться к прямому эфиру.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Раденис, Раденис
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
16 минут назад
Хорошая тема. А запись потом будет выложена?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На улице Гоголя сделали опасные парковки — там могут сбить человека. Дорожные службы знают о проблеме, но не торопятся решать Новости
Новый дом на Заводской улице построят по программе реновации через пять лет. Для этого снесут четыре старых Новости
Студентов-гуманитариев МИЭТа перевели на дистанционное обучение Новости
Школьники 6-11 классов с понедельника переходят на дистанционное обучение Новости
Многотысячные платежки за наем квартир в бездотационном доме в 20 микрорайоне пришли из-за недосмотра чиновников. Что теперь делать жильцам? Истории
Подземный переход между электричками и станцией метро «Комсомольская» планируют открыть в конце февраля Новости
Шатры на крюковском рынке снесут до конца года, чтобы освободить место для строительства МЦД Новости
В нескольких поликлиниках отменили онлайн-запись, чтобы сократить число посетителей. Это привело к огромным живым очередям Новости
Здание продуктовой ярмарки в третьем микрорайоне построят за два-три месяца и могут открыть уже в декабре Новости
Преподаватель зеленоградского вуза Валерий Плис получил правительственную премию Новости
В парке «Ровесник», на Каштановой аллее и около пасеки высадили молодые деревья Новости
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают установить в течение месяца Новости
Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово Новости
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Стало известно, что там будет Новости
Устройство дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону перенесли на 2021 год Новости
Началось проектирование тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Оно займет до двух лет Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру