Наши питомцы не проявляют боль, так как люди — домашнее животное может страдать годами, а владельцы остаются в неведении. Это важное эволюционное приспособление, позволявшее им выжить. Но оно имеет и обратную сторону. В пятницу 16 октября в 10:00 ветеринарная клиника «Раденис» приглашает всех на встречу с ведущим анестезиологом, экспертом Национальной ветеринарной палаты Екатериной Юрьевной Григорьевой. На встрече можно будет задать вопросы и поговорить о том, как распознать, что животное испытывает боль. Готовьте вопросы и приходите в эфир.
Темы встречи:
- Как не допустить подобной ситуации и обеспечить своему любимцу долгую и счастливую жизнь?
- Что делать если появились опасения?
- Какие препараты для обезболивания можно применять?
- Как улучшить качество жизни пожилых животных?
На эти и другие вопросы доктор будет отвечать в прямом эфире с 10 часов по Московскому времени.
Для участия нужно зайти на страницу ветеринарного центра ВКонтакте и присоединиться к прямому эфиру.