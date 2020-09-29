«Осень накрывает нас золотом своих листьев. То самое время, когда так хочется одеть свитер пить сидр и петь песни под гитару, — пишут в анонсе организаторы. — Доставайте с полок шерстяные теплые свитера, одевайте и приходите на уютный акустический вечер, пить настойки, сидр или горячий чай».

Тем, кто придет в свитере будет 30% скидка на облепиховую настойку.