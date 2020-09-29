Акустический вечер — 3 октября в клубе «Кинематограф» 3 октября 20:00 Клуб "Кинематограф" Возраст 18+

В эту субботу, 3 октября, в клубе «Кинематограф» (корпус 159) состоится большой концерт с самыми ламповыми исполнителями: Иван Лобода и Сергей Авраменко, Евгений Карачкин, Your moms bra и другие. Вход свободный. Начало в 20:00.

«Осень накрывает нас золотом своих листьев. То самое время, когда так хочется одеть свитер пить сидр и петь песни под гитару, — пишут в анонсе организаторы. — Доставайте с полок шерстяные теплые свитера, одевайте и приходите на уютный акустический вечер, пить настойки, сидр или горячий чай».

Тем, кто придет в свитере будет 30% скидка на облепиховую настойку.

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Метки:
культура, микрорайон 1, концерты, Кинематограф
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