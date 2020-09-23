Программа Дни наука МИЭТ онлайн:

Научно-популярное шоу «Science Slam» — 30 октября

Преакселерационная программа «StartUp Кухня» — 12 октября-4 декабря

Финал программы «УМНИК» в МИЭТ — 10 декабря

Startup Пицца

Первый Молодежный конкурс в области науки и инноваций. Конкурс видеороликов 1 сентября — 27 декабря

Все мероприятия пройдут в онлайн режиме и будут доступны не только студентам, но и всем желающим.

По всем вопросам обращаться к начальницу МИЦ, Дмитрию Огородову .

Mail: ogorodovd@mail.ru

телефон: 8-499-720-87-27