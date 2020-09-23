Дни науки МИЭТ онлайн — для программистов и маркетологов, студентов и школьников 10 октября - 27 декабря Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники)

Дни науки МИЭТ Онлайн — новый образовательно-познавательный проект Молодежного инновационного центра МИЭТ.

В честь 55-летия университета с 10 октября МИЭТ запускает серию мероприятий, включающих в себя научно-популярные шоу, лекции, конкурсы, хакатон, образовательную программу, а также Первый Молодежный конкурс в области науки и инноваций.

Хакатон МИЭТ онлайн — 10-11 октября

Хакатон МИЭТ онлайн — это 48-часовое соревнование для программистов и маркетологов. Команды участников будут решать предложенные задачи от партнёров хакатона, среди которых представители компаний Microsoft, Acer, завод «Изолятор», HaClever и Here. Проверить свои силы можно и индивидуально (не обязательно присоединяться к команде).

Участники, предложившие лучшие решения поставленных задач получат ценные призы от партнёров. Призовой фонд хакатона составляет 40 000 рублей.

В рамках мероприятия выступят Дмитрий Сошников, эксперт по ИИ и машинному обучению в компании Microsoft, Александр Славинский, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», а также представители компании Acer, HaClever и Here.

Принять участие может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

Программа Дни наука МИЭТ онлайн:

  • Научно-популярное шоу «Science Slam» — 30 октября
  • Преакселерационная программа «StartUp Кухня» — 12 октября-4 декабря
  • Финал программы «УМНИК» в МИЭТ — 10 декабря
  • Startup Пицца
  • Первый Молодежный конкурс в области науки и инноваций. Конкурс видеороликов 1 сентября — 27 декабря

Все мероприятия пройдут в онлайн режиме и будут доступны не только студентам, но и всем желающим.

По всем вопросам обращаться к начальницу МИЦ, Дмитрию Огородову .

Mail: ogorodovd@mail.ru

телефон: 8-499-720-87-27

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Метки:
дополнительное образование, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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