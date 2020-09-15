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Экологический квест «Чистые игры» — 19 сентября на стадионе «Элион» и Нижнем Каменском пруду 19 сентября 11:00 Стадион "Элион"

Экологический квест «Чистые игры» начнется в Зеленограде 19 сентября с 11:00 на стадионе «Элион» и Нижнем Каменском пруду в 17 микрорайоне. Это увлекательный командный квест, где участники соревнуются в поисках мусора и артефактов, отгадывают экологические загадки, делают фото-чекины и торгуются со «скупщиками мусора» за баллы. Победители получают экопризы. Регистрация открыта. Команды формируются от двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.

19 сентября — Всемирный день уборки. В этот символичный день в Зеленограде пройдет командный экоквест Чистые Игры. Организаторы приглашают увлекательно провести время с семьей и друзьями и очистить от мусора любимый город. Регистрация уже открыта.

В играх можно участвовать с семьей, друзьями, коллегами. Команды формируются от двух до четырех человек. Поочередно с 11:30 до 15:50 команды отправятся в экодозор для сбора мусора по маршруту, следуя выданным картам квеста.

Регистрация на игры открыта:

Во избежание скопления людей для каждой зарегистрировавшейся заранее команды определено свое время выдачи инвентаря и регистрации на местах. В день проведения игр регистрация пройдет поочередно с 11 часов до 12:30. Инвентарь можно получить и заранее, 16 и 17 сентября, с 15 часов до 19:30 в зеленоградском Коворкинг-центре НКО в корпусе 145.

«Интересный и полезный досуг сплачивает семью и друзей, — отмечает куратор экопроекта „Эко-Z“, координатор Чистых Игр в Зеленограде Конкордия Дружинина. К тому же, квест — хороший пример визуализации отходов: каждый увидит, сколько мусора остается после отдыха на свежем воздухе и шашлыках».

Окружной квест Чистые игры проводит общественная организация «Экология будущего» в рамках проекта Экологический центр «Эко-Зеленоград» при информационной поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде. Партнер Игр — гипермаркет «Лента». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор, Стадион "Элион"
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