19 сентября — Всемирный день уборки. В этот символичный день в Зеленограде пройдет командный экоквест Чистые Игры. Организаторы приглашают увлекательно провести время с семьей и друзьями и очистить от мусора любимый город. Регистрация уже открыта.



В играх можно участвовать с семьей, друзьями, коллегами. Команды формируются от двух до четырех человек. Поочередно с 11:30 до 15:50 команды отправятся в экодозор для сбора мусора по маршруту, следуя выданным картам квеста.



Регистрация на игры открыта:

Во избежание скопления людей для каждой зарегистрировавшейся заранее команды определено свое время выдачи инвентаря и регистрации на местах. В день проведения игр регистрация пройдет поочередно с 11 часов до 12:30. Инвентарь можно получить и заранее, 16 и 17 сентября, с 15 часов до 19:30 в зеленоградском Коворкинг-центре НКО в корпусе 145.



«Интересный и полезный досуг сплачивает семью и друзей, — отмечает куратор экопроекта „Эко-Z“, координатор Чистых Игр в Зеленограде Конкордия Дружинина. К тому же, квест — хороший пример визуализации отходов: каждый увидит, сколько мусора остается после отдыха на свежем воздухе и шашлыках».