«Ночь кино» — 29 августа в Культурном центре «Зеленоград» 29 августа 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

В субботу, 29 августа, в культурный центр «Зеленоград» приглашает на всероссийскую акцию «Ночь кино».
В эту ночь будут показаны три фильма: анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк — 4», спортивная драма «Лед-2» Жоры Крыжовникова и комедия «Холоп» Клима Шипенко. Показы пройдут в театральном зале. Начало в 17:00. Вход свободный. Присоединяйтесь, участие в акции будет интересно и детям, и взрослым!

Программа:

17:00 — 18:30 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк — 4» / 6+

Новая часть приключений Ивана Царевича и его верного спутника Серого Волка расскажет о песенном конкурсе, который проходит в Трисемнадцатом царстве. Царь-батюшка решает отправить туда ученого Кота, который забывает о книгах и начинает орать целыми днями на крышах. Чтобы поддержать главный голос государства, Иван и его спутники отправляются вместе с ним в это приключение, ведь никогда не знаешь, сколько в мире кроется опасностей. Особенно в мире шоу-бизнеса.

Иван Царевич и Серый Волк 4 — Тизер-трейлер (2019)
iVideos/youtube.com

18:45 — 21:00 драма «Лед-2» Жоры Крыжовникова / 6+

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.

Лёд 2 — трейлер
SonyPicturesRU/youtube.com/

21:15 — 23:05 / Театральный зал / Комедия «Холоп» Клима Шипенко / 12+
Мажор Гриша решил, что ему все дозволено, и немного заигрался. Теперь парню грозит тюрьма, а его отец-олигарх решает перевоспитать сына и с помощью психолога реконструирует атмосферу деревни XIX века. Предполагается, что Гриша попал в аварию и потерял память, поэтому теперь он будет жить в прошлом как обычный деревенский парень вместе со свиньями в бараке.

Холоп — Официальный трейлер HD
Central Partnership/youtube.com

Обращаем ваше внимание на то, что посещение Культурного центра возможно только в средствах индивидуальной защиты (респираторы, одноразовые маски), посетителям необходимо носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора — два метра.
В связи с необходимостью контроля температуры посетителей бесконтактными термометрами при входе в здание — просим приходить заблаговременно. В случае ожидания при входе, необходимо соблюдать минимальную допустимую дистанцию 1,5 метра в соответствии с разметкой. Посетители с температурой тела выше 37С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) в Культурный центр не допускаются, им будет рекомендовано направиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.
Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и к своему здоровью!

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пешеходный мост через Савелкинский проезд откроют позже, чем планировали — в ноябре Новости
Кафедра высшей математики №1 НИУ МИЭТ: «Математическая выучка предполагает желание и умение в любой ситуации рассуждать логически» Партнерский материал
На объездной дороге в 17-м микрорайоне запретили парковку Новости
Жителям 10 микрорайона мешает слишком шумное радио в СИЗО. Это «минимально необходимая» громкость, отвечают во ФСИН Новости
Онлайн-встреча Центра организации дорожного движения и префектуры с жителями 27 августа. Что обсудят Афиша
500 деревьев посадят в Зеленограде осенью. Список адресов Новости
Подземные переходы на станции Крюково реконструируют к запуску МЦД-3 Новости
Почему исчезла маршрутка 164К от Алабушево до метро «Пятницкое шоссе» Ответы
Конечную станцию для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург выбирают с помощью опроса пассажиров. Варианты: Петровско-Разумовская, Рижская или Ленинградский вокзал Новости
Пьяный дебошир «утихомирил» заступника пассажиров автобуса ударами по голове бутылкой и крышкой от урны Новости
В двух зеленоградских «Перекрестках» начали принимать батарейки на переработку Новости
Выставка уникальных мотоциклов и авто «Кастом Weekend». 28-30 августа в киногороде Piligrim Porto Афиша
«Удивительно, как иконы не сгорели в эпицентре пожара». Прихожане и настоятель Никольского храма — об огне до небес, как его тушили, что было потом и о новой иконной лавке Истории
«Элвис» переезжает в промзону «Алабушево» из технопарка «Элма» — чтобы улучшить условия труда более 500 сотрудников Новости
Родители могут оставить детей на дистанционном обучении, написав классному руководителю Новости
Врачи зеленоградской больницы спасли 71-летнюю женщину с тяжёлыми травмами после ДТП Истории
Дептранс одобрил новые переходы на Озерной аллее, в 18-м микрорайоне и сохранение временного перехода через Савёлкинский проезд Новости
Пассажиры из Зеленограда предпочитают разовые билеты на электричку абонементам. Никто не знает, почему так происходит Новости
«Перекресток» на площади Юности закрывается на реконструкцию Продукты распродают со скидкой до 40 процентов Новости
Новый сквер сделали в особой зоне «Алабушево» для отдыха и фудкорта. Организаторов городских мероприятий приглашают к сотрудничеству Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру