В субботу, 29 августа, в культурный центр «Зеленоград» приглашает на всероссийскую акцию «Ночь кино».
В эту ночь будут показаны три фильма: анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк — 4», спортивная драма «Лед-2» Жоры Крыжовникова и комедия «Холоп» Клима Шипенко. Показы пройдут в театральном зале. Начало в 17:00. Вход свободный. Присоединяйтесь, участие в акции будет интересно и детям, и взрослым!
17:00 — 18:30 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк — 4» / 6+
Новая часть приключений Ивана Царевича и его верного спутника Серого Волка расскажет о песенном конкурсе, который проходит в Трисемнадцатом царстве. Царь-батюшка решает отправить туда ученого Кота, который забывает о книгах и начинает орать целыми днями на крышах. Чтобы поддержать главный голос государства, Иван и его спутники отправляются вместе с ним в это приключение, ведь никогда не знаешь, сколько в мире кроется опасностей. Особенно в мире шоу-бизнеса.
18:45 — 21:00 драма «Лед-2» Жоры Крыжовникова / 6+
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.
21:15 — 23:05 / Театральный зал / Комедия «Холоп» Клима Шипенко / 12+
Мажор Гриша решил, что ему все дозволено, и немного заигрался. Теперь парню грозит тюрьма, а его отец-олигарх решает перевоспитать сына и с помощью психолога реконструирует атмосферу деревни XIX века. Предполагается, что Гриша попал в аварию и потерял память, поэтому теперь он будет жить в прошлом как обычный деревенский парень вместе со свиньями в бараке.
Обращаем ваше внимание на то, что посещение Культурного центра возможно только в средствах индивидуальной защиты (респираторы, одноразовые маски), посетителям необходимо носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора — два метра.
В связи с необходимостью контроля температуры посетителей бесконтактными термометрами при входе в здание — просим приходить заблаговременно. В случае ожидания при входе, необходимо соблюдать минимальную допустимую дистанцию 1,5 метра в соответствии с разметкой. Посетители с температурой тела выше 37С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) в Культурный центр не допускаются, им будет рекомендовано направиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.
Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и к своему здоровью!