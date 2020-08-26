Обращаем ваше внимание на то, что посещение Культурного центра возможно только в средствах индивидуальной защиты (респираторы, одноразовые маски), посетителям необходимо носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора — два метра.

В связи с необходимостью контроля температуры посетителей бесконтактными термометрами при входе в здание — просим приходить заблаговременно. В случае ожидания при входе, необходимо соблюдать минимальную допустимую дистанцию 1,5 метра в соответствии с разметкой. Посетители с температурой тела выше 37С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) в Культурный центр не допускаются, им будет рекомендовано направиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.

Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и к своему здоровью!