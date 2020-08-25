Онлайн-встреча Центра организации дорожного движения и префектуры с жителями 27 августа. Что обсудят 27 августа 15:00

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и префектура проведут совместную встречу с горожанами в четверг, 27 августа.

Обсуждаемые вопросы:

  • организация пешеходных переходов
  • установка дорожных знаков
  • корректировка дорожной разметки
  • изменения схем движения

Продолжительность консультации одного человека — 15 минут. Время проведения консультаций — с 15:00 до 18:00. Получается, максимум смогут проконсультировать 12 человек.

Встреча пройдёт на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться. За 15 минут до начала трансляции на электронную почту зарегистрированного участника в порядке общей очереди придёт ссылка на онлайн-конференцию.

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Метки:
безопасность дорожного движения, встреча с жителями, префектура, цодд
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