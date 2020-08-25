Обсуждаемые вопросы:

организация пешеходных переходов

установка дорожных знаков

корректировка дорожной разметки

изменения схем движения

Продолжительность консультации одного человека — 15 минут. Время проведения консультаций — с 15:00 до 18:00. Получается, максимум смогут проконсультировать 12 человек.

Встреча пройдёт на платформе Zoom. Для участия необходимо зарегистрироваться. За 15 минут до начала трансляции на электронную почту зарегистрированного участника в порядке общей очереди придёт ссылка на онлайн-конференцию.