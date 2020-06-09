«Наш МИЭТ» — интервью с ведущими преподавателями зеленоградского университета
10 июня МИЭТ приглашает на Вечер открытых дверей онлайн. Студенты, творческие объединения и молодые сотрудники университета проведут дистанционную встречу с абитуриентами. В неформальной обстановке ведущие мероприятия расскажут о студенческой жизни, стипендиях, общежитии, а также познакомят с университетом. Каждый зритель сможет задать свой вопрос в прямом эфире. Начало в 17:00 в группе Абитуриент 2020 ВКонтакте.
Особенности приема 2020:
- Подача документов ТОЛЬКО в электронном виде
- Оригинал аттестата/диплома предоставляется после зачисления
- Подать документы можно здесь: abit.miet.ru
Информация для абитуриентов:
- Вечернее или заочное обучение — совмещай учебу с работай и плати меньше
- Целевое обучение — заключи договор с предприятием и учись на бюджете
- Цены на платное обучение заморожены на уровне 2019 года
Приемная комиссия университета официально начнет свою работу 20 июня. Следить за ходом приемной кампании можно на сайте университета, в группе ВКонтакте, а также в недавно созданном специально для абитуриентов 2020 года Telegram-канале.
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