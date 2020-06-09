10 июня МИЭТ приглашает на Вечер открытых дверей онлайн. Студенты, творческие объединения и молодые сотрудники университета проведут дистанционную встречу с абитуриентами. В неформальной обстановке ведущие мероприятия расскажут о студенческой жизни, стипендиях, общежитии, а также познакомят с университетом. Каждый зритель сможет задать свой вопрос в прямом эфире. Начало в 17:00 в группе Абитуриент 2020 ВКонтакте.