Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Победители последней игры: команды «Корпорации развития Зеленограда», НТЦ «Элинс» и «Ведогонь-театра» 17 марта 0:00 Пивной ресторан "Колбасофф" Возраст 18+

Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.

3 марта девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше следующие команды:

  • Technounity (Корпорация развития Зеленограда). Одна из самых малочисленных команд на игре доказала, что если есть юнити и техно, то можно и впятером выиграть
  • Элинс Пресли (НТЦ «Элинс». Команда с бывалыми мозгобойцами в составе не поставила галку, что поставило их на второе место в таблице. Но зато теперь они в финале.
  • Ведогонь-театр. Держали интригу до самого конца игры, а уж там всем показали.

Также в финал вышла занявшая 4-е место команда зеленоградской больницы «Ненавредители».

В второй игре нового сезона участвовали также команды:

  • Стоматология «Зуб даю!»
  • ПАО «Микрон» с командой «Элемент»
  • АО «НИИМЭ» с командой «Ни бэ, ни мэ»
  • Сеть магазинов для рукоделия «Я Сама»
  • АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» с командой «Технополис Москва»

Следующая отборочная игра состоится 17 марта. Для участия необходимо заполнить заявку.

Стоимость участия одной команды — 5000 рублей. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом. В одной команде может быть от 4 до 10 человек. Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.

Финал состоится 31 марта.

Для организаций-участников «Мозгобойни» в марте скидка на новые рекламные размещения на «Зеленоград.ру» — 10% (плюсуется ко всем другим скидкам).

Победителей ждут подарки: традиционное для Мозгобойни игристое вино, призы от партнеров, кубки чемпионов и главный приз — сертификат на корпоратив от Мозгобойни.

Дополнительная информация по телефону 8-916-824-58-59 или в группах ВК kl_mzgb_zel и mzgb_zel.

Метки:
активный отдых, викторина, Колбасофф
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