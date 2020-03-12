Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.

3 марта девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше следующие команды:

Technounity (Корпорация развития Зеленограда). Одна из самых малочисленных команд на игре доказала, что если есть юнити и техно, то можно и впятером выиграть

Одна из самых малочисленных команд на игре доказала, что если есть юнити и техно, то можно и впятером выиграть Элинс Пресли (НТЦ «Элинс». Команда с бывалыми мозгобойцами в составе не поставила галку, что поставило их на второе место в таблице. Но зато теперь они в финале.

Команда с бывалыми мозгобойцами в составе не поставила галку, что поставило их на второе место в таблице. Но зато теперь они в финале. Ведогонь-театр. Держали интригу до самого конца игры, а уж там всем показали.

Также в финал вышла занявшая 4-е место команда зеленоградской больницы «Ненавредители».

В второй игре нового сезона участвовали также команды:

Стоматология «Зуб даю!»

ПАО «Микрон» с командой «Элемент»

АО «НИИМЭ» с командой «Ни бэ, ни мэ»

Сеть магазинов для рукоделия «Я Сама»

АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» с командой «Технополис Москва»

Следующая отборочная игра состоится 17 марта. Для участия необходимо заполнить заявку.