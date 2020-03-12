Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.
3 марта девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше следующие команды:
- Technounity (Корпорация развития Зеленограда). Одна из самых малочисленных команд на игре доказала, что если есть юнити и техно, то можно и впятером выиграть
- Элинс Пресли (НТЦ «Элинс». Команда с бывалыми мозгобойцами в составе не поставила галку, что поставило их на второе место в таблице. Но зато теперь они в финале.
- Ведогонь-театр. Держали интригу до самого конца игры, а уж там всем показали.
Также в финал вышла занявшая 4-е место команда зеленоградской больницы «Ненавредители».
В второй игре нового сезона участвовали также команды:
- Стоматология «Зуб даю!»
- ПАО «Микрон» с командой «Элемент»
- АО «НИИМЭ» с командой «Ни бэ, ни мэ»
- Сеть магазинов для рукоделия «Я Сама»
- АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» с командой «Технополис Москва»
Следующая отборочная игра состоится 17 марта. Для участия необходимо заполнить заявку.
Стоимость участия одной команды — 5000 рублей. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом. В одной команде может быть от 4 до 10 человек. Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.
Финал состоится 31 марта.
Для организаций-участников «Мозгобойни» в марте скидка на новые рекламные размещения на «Зеленоград.ру» — 10% (плюсуется ко всем другим скидкам).
Победителей ждут подарки: традиционное для Мозгобойни игристое вино, призы от партнеров, кубки чемпионов и главный приз — сертификат на корпоратив от Мозгобойни.
Дополнительная информация по телефону 8-916-824-58-59 или в группах ВК kl_mzgb_zel и mzgb_zel.