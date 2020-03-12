Сегодня в Культурном центре особенный гость — и даже не из Москвы! Знакомьтесь с книгами петербургского издательства «Поляндрия» — это популярные новинки детской литературы и бестселлеры из Европы, Азии, Австралии.

«Издательский Дом „Поляндрия“ представляет новые имена. Это интеллектуальная литература для малышей, младших школьников и подростков; книги с оригинальными, красочными иллюстрациями. Их по достоинству оценят не только дети, но и взрослые. Многие из представленных книг затрагивают серьёзные жизненные вопросы, которые очень важно обсуждать с детьми. Поэтому мы рекомендуем наши книги для совместного чтения детей и родителей. »

В программе Дня — ярмарка книг по издательским ценам и особенные разделы:

14:00 — Чтение-игра по книге «Медведь в своём репертуаре», автор Шуберт Ширинке, иллюстратор Соня Бугаева.

Возраст 6+

«Медведь в своём репертуаре» — весёлая сказка про Медведя, который очень любит слушать радио. А еще он очень любит пословицы и поговорки, но часто всё путает и запоминает их совершенно неправильно: «Чем дальше влез, тем больше дров».

Прочитаем историю про Медведя, а потом поиграем: угадаем, что за известные пословицы и поговорки перепутал Медведь, а потом сами попробуем всё перепутать — и разгадать!