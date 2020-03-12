Детское издательство «Поляндрия», мастер-класс по пению, новая выставка, лекция по истории, IT-конференция школьников — бесплатные мероприятия в ДК 14-15 марта 14 - 15 марта Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 5+

14 и 15 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.

14 марта. День детского издательства «Поляндрия» (3+). Время работы с 10:00 до 18:00

Сегодня в Культурном центре особенный гость — и даже не из Москвы! Знакомьтесь с книгами петербургского издательства «Поляндрия» — это популярные новинки детской литературы и бестселлеры из Европы, Азии, Австралии.

«Издательский Дом „Поляндрия“ представляет новые имена. Это интеллектуальная литература для малышей, младших школьников и подростков; книги с оригинальными, красочными иллюстрациями. Их по достоинству оценят не только дети, но и взрослые. Многие из представленных книг затрагивают серьёзные жизненные вопросы, которые очень важно обсуждать с детьми. Поэтому мы рекомендуем наши книги для совместного чтения детей и родителей. »

В программе Дня — ярмарка книг по издательским ценам и особенные разделы:

14:00 — Чтение-игра по книге «Медведь в своём репертуаре», автор Шуберт Ширинке, иллюстратор Соня Бугаева.

Возраст 6+

«Медведь в своём репертуаре» — весёлая сказка про Медведя, который очень любит слушать радио. А еще он очень любит пословицы и поговорки, но часто всё путает и запоминает их совершенно неправильно: «Чем дальше влез, тем больше дров».

Прочитаем историю про Медведя, а потом поиграем: угадаем, что за известные пословицы и поговорки перепутал Медведь, а потом сами попробуем всё перепутать — и разгадать!

15:00 — Выставка иллюстраций к книге Анны Вольц «Аляска», художник Наталья Рукавишникова + Чтение-обсуждение книги «Аляска», автор Анна Вольц, перевод c нидерландского Ирины Лейк.

Возраст 12+

«Аляска» — это книга о тринадцатилетних подростках, о поиске себя в новом коллективе, о том, как злейший враг, который зло высмеял тебя при всех, может стать лучшим другом. А также о том, что внутри каждого может скрываться боль и ранимость, а также сострадание и человечность. Даже если поначалу кажется, что люди жестоки и насмехаются над теми, кто не похож на других.

Издательский Дом «Поляндрия» рассказывает о себе так: Наши книги о любви и доверии, одиночестве и верной дружбе, о компромиссах и силе характера. Это интеллектуальная литература для малышей, младших школьников и подростков. Истории, созданные талантливыми авторами, которые могут видеть мир глазами детей и говорить с ними на одном языке. Их по достоинству оценят не только дети, но и взрослые.

Наши книги помогут развить полезное любопытство, научат не бояться жизненных проблем, понять свои чувства и чувства других людей. Многие из книг «Поляндрии» затрагивают серьёзные жизненные вопросы, которые очень важно обсуждать с детьми.

В каждой книге найдется то, что поможет ребенку взрослеть и развиваться, становиться более чутким и открытым. Поэтому мы рекомендуем их родителям для совместного чтения с детьми.

Знакомьтесь с издательством онлайн и приходите на личную встречу в Культурный центр в субботу 14 марта! Очень вас ждём!

14 марта. Лекция по культуре «Личность в истории России. Савва Иванович Мамонтов и его Абрамцевский кружок» (12+). Начало в 12:00. Обязательная регистрация

С этим именем прочно связана плеяда гениальных деятелей искусства второй половины 19 века: Репин, Серов, Поленов, Васнецов, Врубель, Шаляпин, Римский-Корсаков и многие другие. Вокруг Саввы Мамонтова всегда кипела дружная, живая большая работа, а Абрамцево при нем станет настоящей кузницей гениев.

Жизненный путь миллионера и известного мецената был очень не прост, а порой и трагичен…

На встрече окунемся в атмосферу мамонтовского кружка и постараемся ощутить особый дух творчества этого уникального союза. Поговорим о взлетах Мамонтова и о том, какую роковую роль сыграет «друг» Мамонтова министр финансов С.Ю. Витте в судьбе удачливого предпринимателя.

Изумимся масштабу творческой мысли Саввы Ивановича, поразимся широте его интересов, а главное, восхитимся тем колоссальным вкладом, который сделал Мамонтов в культуру нашей страны!

Лекцию читает культуролог-искусствовед Ольга Шульга

P. S. После лекции особенно интересно будет посетить музей-заповедник Абрамцево.

Регистрация

14 марта. IT-Конференция школьников (7+) Начало в 15:00. Вход свободный

Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования проводит на базе Культурного центра «Зеленоград» открытую IT-Конференцию, гости которой смогут увидеть реальные проекты школьников — учащихся Центра.

IT-Конференция — это интересное мероприятие, которое проводится ежегодно, начиная с 2003 года. Докладчиками могут быть как совсем юные школьники — 3-х, 4-х классов, так и старшеклассники. Участвуя в Конференции, школьники воплощают свои идеи в проектах — от простых до сложных: презентации, программы, игры, мультфильмы, сайты. Кстати, участвовать в Конференции могут не только школьники-слушатели ЦКО и ДО, но и все школьники Зеленограда!

Подробную информацию о посещении мероприятия и участии в Конференции со своим IT-проектом можно получить от организаторов, обратившись по электронному адресу info@cko-do.ru, а также на сайте организатора.

Оценивает работы жюри. Победители награждаются грамотами и призами. Кроме жюри, в оценке проектов участвуют зрители, присуждая общим голосованием приз зрительских симпатий.

Любой зритель может задавать вопросы докладчикам, а самый активный зритель (тот, кто задал много интересных вопросов) награждается особым призом.

После Конференции запускается Интернет-голосование за лучший проект. В Интернет-голосовании могут участвовать все желающие, не только слушатели Центра. Победитель награждается суперпризом.

Работая над проектами, участники общаются, находят друзей по интересам и учатся нестандартно мыслить, а выступая на Конференции, школьники приобретают опыт публичных выступлений. Многие проекты создаются коллективами авторов.

Оcновываясь на опыте и отзывах школьников, организаторы Конференции считают, что участие в ней — это прекрасный старт для участия в таких чемпионатах и конференциях, как региональная конференция «Творчество юных», «WorldSkills» и другие.

15 марта — 2 апреля. Коллективная выставка Союза художников Зеленограда (6+). Время работы с 10:00 до 21:00

Союз художников Зеленограда продолжает добрую традицию показа новых творческих работ, которая берет свое начало с 60-х годов прошлого века.

Как всегда, экспозиция получилась интересной, разнообразной тематически и жанрово… Художники разных возрастов и стилей, объединенные высоким профессионализмом, представляют зрителю современный мир во всех его аспектах.

Художником в полном и окончательном смысле этого слова становится не тот, кто получил основательное художественное образование, ведет активную выставочную жизнь и даже успешно продает свои работы, а тот, кто нашел, открыл и постоянно совершенствует заветную тему, собственные стиль, выразительный язык искусства.У большинства выставляющихся зеленоградских художников уже давно найден свой стиль, поэтому зрители, приходящие на выставки с легкостью узнают в новых работах манеру того или иного мастера.

Нарядная живопись, пронизанная солнцем и воздухом, лаконичные графические листы и керамика, наполненная символами, привлекут внимание зрителей на три недели, со щедростью даря всем уникальную возможность окунуться в красочный мир.

15 марта. Мастер-класс «Как научиться петь с нуля: йога голоса» (16+) Начало в 17:00. Обязательная регистрация

Приглашаем вас на мастер-класс для тех, кто всегда хотел, но так и не решался начать петь. А еще для тех, кто уже поет, но хочет повысить свой вокальный уровень.

Спикеры:

  • Михаил Варламов (Varxil Gonzalies) — вокалист с немалым стажем живых выступлений и студийной работы
  • Ксения Анпилогова — сертифицированный инструктор по йоге голоса и психолог-консультант

На мастер-классе будут разобраны следующие проблемы:

  • кто может петь
  • что делать, если «медведь наступил на ухо»
  • топ 10 ошибок начинающих вокалистов

Разберем и сломаем все блоки и зажимы с помощью голосовой йоги, ну а в конце вы обязательно запоете!

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15 марта. Школа юридической грамотности (16+). Начало в 14:00

На встрече поговорим о судебной практике по выезду на встречную полосу движения и оставлению места ДТП. Кроме того, спикер разберет кейсы из своей практики и практики Верховного суда, а также ответит на вопросы участников встречи.

Спикер — Евгений Шмелев, член Адвокатской палаты города Москвы, успешные случаи из практики которого освещались журналом «За рулем» и другими специализированными изданиями.

Метки:
культура, концерты, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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