Не за горами опять праздник, но уже весенний и красивый. Красивый не только потому, что он проходит в первый месяц весны, но и потому, что этот праздник наполнен яркими красками. Какие же это краски? Да самые разные. Это и жёлтый, потому что весной уже чаще светит яркое солнышко. Это и красный, оранжевый, розовый, зелёный, сиреневый, потому что в этот день на всех улицах можно встретить людей с букетами цветов и веточками мимозы.

А улыбки на лицах всех женщин и их горящие глаза приумножают эти краски и делают их белее яркими и сочными.

Вы, наверно, догадались, что речь идёт о празднике 8 марта — Международном женском дне!

Вас ожидает мастер-класс по изготовлению бумажных сувениров, а также интересный рассказ о том, как проходит «Праздник девочек» в Японии — родине древнего японского искусства оригами.

Ведущая семейного клуба и мастер-класса — Светлана Максимкина, ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки», школы рукоделия «Ажур», досуговых занятий «Творческая гостиная» проекта «Московское долголетие», обладатель гранта Москвы в сфере образования.