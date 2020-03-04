7, 8 и 9 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
Не за горами опять праздник, но уже весенний и красивый. Красивый не только потому, что он проходит в первый месяц весны, но и потому, что этот праздник наполнен яркими красками. Какие же это краски? Да самые разные. Это и жёлтый, потому что весной уже чаще светит яркое солнышко. Это и красный, оранжевый, розовый, зелёный, сиреневый, потому что в этот день на всех улицах можно встретить людей с букетами цветов и веточками мимозы.
А улыбки на лицах всех женщин и их горящие глаза приумножают эти краски и делают их белее яркими и сочными.
Вы, наверно, догадались, что речь идёт о празднике 8 марта — Международном женском дне!
Вас ожидает мастер-класс по изготовлению бумажных сувениров, а также интересный рассказ о том, как проходит «Праздник девочек» в Японии — родине древнего японского искусства оригами.
Ведущая семейного клуба и мастер-класса — Светлана Максимкина, ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки», школы рукоделия «Ажур», досуговых занятий «Творческая гостиная» проекта «Московское долголетие», обладатель гранта Москвы в сфере образования.
На сцене театрального зала знаменитые пушкинские и есенинские строки будут звучать в исполнении артистов литературного театра «Романтик». Гости услышат романсы, прозу и стихотворения великих поэтов, посвященные женщинам. Солист молодежной студии «Амадеус» Сергей Калуга поздравит девушек и женщин с праздником весны и порадует как новыми песнями, так и известными композициями, которые давно полюбились слушателям. Юные артисты балетной студии «Грация» продемонстрируют свое мастерство, переплетение грации движений и чувств в хореографических постановках, а взрослые участники студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» покажут танцевальную программу из своего репертуара.
Культурный центр приглашаем всех желающих на развлекательное и развивающее мероприятие, на котором вы сможете узнать новое, попробовать себя в разных видах прикладного творчества или хобби — и смастерить подарок своим мамам и бабушкам!
В программе:
- Встреча с поэтессой Ольгой Беловой — чтение стихов и мастер-класс по «быстрому» рисунку
- Вязание крючком от зеленоградской мастерицы @enno_muro
- Мастер-класс «Кармашки» от @multibox_zel
- Мехенди от мастера сакрального мехенди Эльвиры Князевой
- Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки от Семейного клуба @kvartetclub
- Роспись пряников от @evgeniya_silaeva
- Розыгрыш подарков и сертификатов от партнеров праздник
Партнер — интернет-сообщество «Зеленоградские мамочки».
Встреча в рамках проекта КЦ «Еда в центре», в ходе которого гости погружаются во «вкусную» сторону жизни родного города: знакомятся с новинками в сфере еды и узнают ближе существующих резидентов Зеленограда — рестораны, кафе, сервисы по доставке еды, ярких представителей малого бизнеса и частных мастеров-профессионалов! Каждая встреча проекта — это дополнительные знания в области кулинарии, вариантов досуга и «съедобных» подарков в городе, а также общение и угощение!
Поговорим на тему, полезна ли мультиварка в быту… ну или поспорим. ;)
Поделимся рецептами и приемами, которые превращают мультиварку в серьезного помощника современного жителя мегаполиса.
Тут же приготовим что-то вкусное — и всё это съедим :)
Шеф-мастер: Анатолий Черняк
Партнер встречи — «Праздник Готов»
Красота, доброта, тревога, благодушие, страсть, легкость, смелость, ревность, мягкость, восторженность… Как много может сочетаться в судьбе одной женщины?! Сколько оттенков и полутонов раскрывается в каждой истории… 8 марта в Культурном центре «Зеленоград» для главных героинь этого замечательного праздника прозвучит яркая музыкальная программа авторской песни, раскрывающая природу женских образов от романтизма до наших дней.
Культурный центр ждет мужчин желающих сделать подарок любимым женщинам в этот прекрасный весенний день, у вас есть возможность стать частью праздничного концерта — берите свою гитару, приходите и радуйте сердца слушательниц своим творчеством. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.
Живой концерт станет настоящим подарком для всех представительниц прекрасного пола. На концерт приглашают дорогих мам и заботливых бабушек, милых девочек и обворожительных девушек отметить праздник весны, красоты и, конечно же, любви вместе с нами.
Вы погрузитесь в атмосферу легких гитарных переборов, услышите романтические признания в любви, страстные, лирические произведения, авторские композиции, исполненные нашими гостями — представителями сильной половины человечества, будете подпевать и станете участником живого и непринужденного общения с интересными творческими людьми.
Зеленоградцев ждет большой выбор украшений от разных производителей России и других стран — украшения с натуральными камнями, коллекционные минералы, талисманы, сувениры, брендовая бижутерия. Здесь также можно будет поучаствовать в праздничной лотерее, посетить мастер-классы, послушать выступления спикеров на актуальные темы, получить грамотные консультации по подбору и уходу ювелирных изделий. Инстаграм @festival_fenix.
Концерт, наполненный любовью к матерям, жёнам, всем женщинам на свете! Дарящий заботу и радость, веселье и краски весны! Живое исполнение хором под рояль, живая песочная анимация с проекцией на большой экран. Танцы, песни, стихи, проза. Все о вас и для вас, дорогие женщины!