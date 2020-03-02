Известный российский актёр, драматург, режиссер Евгений Гришковец покажет в Зеленограде моноспектакль «Предисловие к роману».

«В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.»

Культурный центр «Зеленоград»

12 мая, начало в 19:00.

Стоимость билетов 1200—3000 рублей.