Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие к роману» — 12 мая в Культурном центре «Зеленоград» 12 мая 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

Известный российский актёр, драматург, режиссер Евгений Гришковец покажет в Зеленограде моноспектакль «Предисловие к роману».

«В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.»

Культурный центр «Зеленоград»
12 мая, начало в 19:00.
Стоимость билетов 1200—3000 рублей.

Метки:
культура, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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