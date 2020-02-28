В последнюю пятницу уходящей зимы, 28 февраля, в ресторане The OX будет настоящая жара — живой рок-н-ролл в исполнении Alex Carlin @alexirok
Alex Carlin (Сан-Франциско, Калифорния) — уникальный рок-музыкант, который занесен в книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный концерт в истории мировой рок-музыки — 32 часа.
В концертной программе этого вечера авторский материал, а также каверы на классику рока: The Beatles, Scorpions, Aerosmith, Nirvana, Metallica, Bon Jovi и многое другое.
Начало концерта в 19:00
Бронирование столиков: +7-495-999-19-18
ALEX CARLIN BAND — Are You Better Than My Girlfriend
V9incent/youtube.com
Почему этой зимой в Зеленограде насчитали меньше уток и куда делся единственный чирок-свистунок? Выяснили у орнитологов Новости
«Лучше озеленять, чем делать какие-то площадки — но могут появиться другие предложения». Что сделают во дворах 15-го микрорайона, избежавших застройки, и почему сложно выбрать решение, устраивающее всех Новости
Пьяный на «Порше» расстрелял из травматического пистолета другого водителя из-за дорожного конфликта. Стрелка взяли под стражу Новости
«Работы минимальные, аккуратные и вдумчивые». Как хотят благоустроить уникальное Малинское болото — одну из жемчужин Зеленограда. И почему это может плохо кончиться Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Команда «Зеленоград.ру» победила в первой игре нового сезона и дарит всем участникам подарок Афиша
Встреча с префектом 26 февраля. Обсудим итоги и планы по развитию Зеленограда на 2020 год. Онлайн-трансляция Истории
В РЖД обсуждают расширение Октябрьской железной дороги на въезде в Москву с четырех до шести путей. Это даст больше места для электричек Новости
«Можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф пять тысяч рублей». Как появляются незаконные свалки вокруг Зеленограда и почему от них трудно избавиться Истории