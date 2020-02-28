В последнюю пятницу уходящей зимы, 28 февраля, в ресторане The OX будет настоящая жара — живой рок-н-ролл в исполнении Alex Carlin @alexirok

Alex Carlin (Сан-Франциско, Калифорния) — уникальный рок-музыкант, который занесен в книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный концерт в истории мировой рок-музыки — 32 часа.

В концертной программе этого вечера авторский материал, а также каверы на классику рока: The Beatles, Scorpions, Aerosmith, Nirvana, Metallica, Bon Jovi и многое другое.



Начало концерта в 19:00

Бронирование столиков: +7-495-999-19-18