Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.
18 февраля девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше финалисты прошлой серии корпоративных игр:
- Зеленоград.ру
- Ни «Бэ», ни «Мэ» (АО «НИИМЭ»)
- Кито-27 (компания «Кито», дистрибьютер Kyocera)
- и остановившиеся у подножия пьедестала Zelbiblio (библиотеки Зеленограда)
В первой игре нового сезона участвовали также команды НТЦ «Элинс», Greensight, медицинский центр «Аксис», МГПУ и «Мерседес-Бенц».
Следующая отборочная игра состоится 3 марта. Для участия необходимо заполнить заявку и указать желаемую дату игры.
Стоимость участия одной команды — 5000 рублей. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом. В одной команде может быть от 4 до 10 человек. Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.
Ещё одна отборочная игра будет 17 марта, а финал состоится 31 марта.
Для организаций-участников «Мозгобойни» в марте скидка на новые рекламные размещения на «Зеленоград.ру» — 10% (плюсуется ко всем другим скидкам).
Победителей ждут подарки: традиционное для Мозгобойни игристое вино, призы от партнеров, кубки чемпионов и главный приз — сертификат на корпоратив от Мозгобойни.
Дополнительная информация по телефону 8-916-824-58-59 или в группах ВК kl_mzgb_zel и mzgb_zel.