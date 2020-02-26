Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Команда «Зеленоград.ру» победила в первой игре нового сезона и дарит всем участникам подарок 3 марта 0:00 Пивной ресторан "Колбасофф" Возраст 18+

Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.

18 февраля девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше финалисты прошлой серии корпоративных игр:

  • Зеленоград.ру
  • Ни «Бэ», ни «Мэ» (АО «НИИМЭ»)
  • Кито-27 (компания «Кито», дистрибьютер Kyocera)
  • и остановившиеся у подножия пьедестала Zelbiblio (библиотеки Зеленограда)

В первой игре нового сезона участвовали также команды НТЦ «Элинс», Greensight, медицинский центр «Аксис», МГПУ и «Мерседес-Бенц».

Следующая отборочная игра состоится 3 марта. Для участия необходимо заполнить заявку и указать желаемую дату игры.

Стоимость участия одной команды — 5000 рублей. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом. В одной команде может быть от 4 до 10 человек. Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.

Ещё одна отборочная игра будет 17 марта, а финал состоится 31 марта.

Для организаций-участников «Мозгобойни» в марте скидка на новые рекламные размещения на «Зеленоград.ру» — 10% (плюсуется ко всем другим скидкам).

Победителей ждут подарки: традиционное для Мозгобойни игристое вино, призы от партнеров, кубки чемпионов и главный приз — сертификат на корпоратив от Мозгобойни.

Дополнительная информация по телефону 8-916-824-58-59 или в группах ВК kl_mzgb_zel и mzgb_zel.

Метки:
активный отдых, викторина, Колбасофф
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Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Команда «Зеленоград.ру» победила в первой игре нового сезона и дарит всем участникам подарок Афиша
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