Новый формат от компании Мозгобойня — Корпоративная лига. Яркая интеллектуальная битва за честь компании. Это серия интеллектуальных игр среди компаний города Зеленограда. Участие в играх могут принять компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет.

18 февраля девять смелых команд прошлись первыми по турам с новыми форматами вопросов и механиками подсчета баллов. Меньше всего запутались и смогли пройти дальше финалисты прошлой серии корпоративных игр:

Зеленоград.ру

Ни «Бэ», ни «Мэ» (АО «НИИМЭ»)

Кито-27 (компания «Кито», дистрибьютер Kyocera)

и остановившиеся у подножия пьедестала Zelbiblio (библиотеки Зеленограда)

В первой игре нового сезона участвовали также команды НТЦ «Элинс», Greensight, медицинский центр «Аксис», МГПУ и «Мерседес-Бенц».

Следующая отборочная игра состоится 3 марта. Для участия необходимо заполнить заявку и указать желаемую дату игры.