Бесплатные занятия по русскому языку, чтобы подготовиться к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке 19 февраля - 2 апреля Возраст 12+

Курс занятий «Русский по пятницам» начнется 19 февраля в библиотеке в корпусе 607а, в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант — 2021». В программу включены правила, которые встретятся на самом диктанте. На каждом занятии участники изучают определенное орфографическое и пунктуационное правило, выполняют упражнения на это правило, а также пишут мини-диктант с последующим разбором и анализом встретившихся в нём грамматических и лексических трудностей. Так легче подготовиться к «Тотальному диктанту», который пройдет в этом году 10 апреля.

Даты занятий 19 и 26 февраля, 5, 12, 19 и 26 марта и 2 апреля с 18:30 до 20:00. Их будет вести педагог русского языка и литературы, почетный работник народного образования Марина Деметрашвили. Посещение можно начать с любого занятия.

Необходима предварительная регистрация на каждое занятие по ссылке.

Просим взрослых быть в маске и перчатках, соблюдать дистанцию.

«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. В этом году он пройдет 10 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на конкретную площадку можно будет на сайте totaldict.ru.

Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году автором текста станет российский писатель Дмитрий Глуховский.

Как вы оцениваете свой уровень владения русским языком?
Хорошо, отлично
Удовлетворительно, нормально
Плохо, ужасно
Проголосовали 30 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дополнительное образование, образование и обучение, курсы и репетиторы по русскому языку, тотальный диктант
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Навес над теннисными столами во дворе 12 микрорайона рухнул из-за залезших наверх детей. Но это не точно Новости
Кальянная «Парковка» открылась в 5-м микрорайоне Новости
Открытие бассейнов в Крюково откладывается: стройка в 17-м микрорайоне остановлена, а в 14-м откроется не раньше августа Новости
Лес напротив 14-го микрорайона пока не будут восстанавливать, потому что в Солнечногорске не хотят брать его на баланс. Жители Зеленограда предлагают присоединить его к нашему городу Истории
Бесплатные занятия по русскому языку, чтобы подготовиться к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке Афиша
Студия Fluff Coffee приглашает на кофейный мастер-класс. Скидка для клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Главой управы района Силино назначена Наталия Гусева Новости
Арендовать помещения под семинар, выпускной или концерт теперь можно через сайт мэрии. Список площадок и цены в Зеленограде Новости
Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины Афиша
Жительница нового микрорайона под Зеленоградом создала петицию за строительство недостающих детсадов и школ в Московской области. В её большом списке девять точек рядом с нашим городом Истории
Гало в морозном зеленоградском небе. Красивые фото наших читателей Жизнь
Концерт группы Distemper — 20 февраля в клубе «Кинематограф» Афиша
На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки» Новости
Рядом с Зеленоградом вырубят 13 гектаров леса. Обследование показало, что там почти не осталось живых деревьев Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Хозяйка гостиницы». «Ведогонь» и клуб друзей Зеленоград.ру приглашают в театр Новости
Зеленоградский полумарафон — 25 июля. Началась регистрация Афиша
Основной корпус детской больницы начнет принимать пациентов не позднее июня Новости
Фантастические твари заселили зеленоградский лес после сильнейшего снегопада (и небольшой доработки) Жизнь
Чем знамениты древние хозяева деревни Кутузово на окраине Зеленограда: Василий и пленная княгиня, Борис и еретики Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру