Курс занятий «Русский по пятницам» начнется 19 февраля в библиотеке в корпусе 607а, в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант — 2021». В программу включены правила, которые встретятся на самом диктанте. На каждом занятии участники изучают определенное орфографическое и пунктуационное правило, выполняют упражнения на это правило, а также пишут мини-диктант с последующим разбором и анализом встретившихся в нём грамматических и лексических трудностей. Так легче подготовиться к «Тотальному диктанту», который пройдет в этом году 10 апреля.
Даты занятий 19 и 26 февраля, 5, 12, 19 и 26 марта и 2 апреля с 18:30 до 20:00. Их будет вести педагог русского языка и литературы, почетный работник народного образования Марина Деметрашвили. Посещение можно начать с любого занятия.
Необходима предварительная регистрация на каждое занятие по ссылке.
Просим взрослых быть в маске и перчатках, соблюдать дистанцию.
«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. В этом году он пройдет 10 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на конкретную площадку можно будет на сайте totaldict.ru.
Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году автором текста станет российский писатель Дмитрий Глуховский.