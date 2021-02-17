Даты занятий 19 и 26 февраля, 5, 12, 19 и 26 марта и 2 апреля с 18:30 до 20:00. Их будет вести педагог русского языка и литературы, почетный работник народного образования Марина Деметрашвили. Посещение можно начать с любого занятия.

Необходима предварительная регистрация на каждое занятие по ссылке.

Просим взрослых быть в маске и перчатках, соблюдать дистанцию.

«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. В этом году он пройдет 10 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на конкретную площадку можно будет на сайте totaldict.ru.

Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году автором текста станет российский писатель Дмитрий Глуховский.