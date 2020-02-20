Премьеры Суздальского фестиваля анимационного кино — 14 марта в Культурном центре «Зеленоград» 14 марта 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

14 марта в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Культурном центре «Зеленоград» пройдет бесплатный показ пяти программ мультфильмов. Начало в 15:00. Программы мультфильмов будут показаны без перерыва, одна за другой. Зрители смогут заходить в зал и выходить из него во время заставок фестиваля, с которых начинается демонстрация каждой часовой программы. Также будет проведено традиционное зрительское голосование.

Программа №1 (6+). Производство: Россия, 2019 год. Продолжительность: около 1 часа

  • «Кошка-Машка» реж. Е.Гаврилко, А.Иосилевич
  • «О чем говорят коты» реж. А.Галкин
  • «Пушкинский музей» («Ограбление по-зверски») реж. Б.Коршунов
  • «Соседи» реж. В.Архипова
  • «Базилик Фет-Фрумос и царская дочь» («Гора самоцветов») реж. А.Черногоров
  • «Волшебник в золотой шляпе. Космобадминтон» реж. Р.Сафаров

Программа №2 (6+). Производство: Россия, 2018 и 2019 год. Продолжительность: около 1 часа

  • «Мой знакомый медведь» реж. Е.Соколова
  • «Как Мельес на Луну летал» реж. А.Куликова
  • «Музей Прадо» («Ограбление по-зверски») реж. М.Сафронов
  • «Король и груша» (Альманах «Зеленое яблоко») реж. Н.Воронина
  • «Раскопки» («Морси») реж. В.Барбэ
  • «Сокровища планеты Катапеллер. Космобадминтон» реж. Р.Сафаров
  • «Девочка-птичка» реж. Е.Невоструева

Программа 0+. Производство: Россия, 2018 и 2019 год. Продолжительность: около 1 часа

  • «Курица-помада — Считалочки» (Альманах «Мульт-Ап») реж. А.Мальгинова
  • «Неведома зверушка» (Сериал «Ник-изобретатель») реж. М.Туркина
  • «Мир Одди: Клауд и важное качество» реж. Ким Су Ен
  • «Откуда берутся бабочки?» (Сериал «Понимашка») реж. О.Корастелев
  • «Баскетбол» («Спортания. Играем и растем вместе») реж. С.Курченко
  • «Песня зверей» («Малышарики. Танцуем и поем») реж. Ким Су Ен
  • «Белка и Стрелка. Тайны Космоса» (серия «SOS» реж. Е.Шабанова)
  • «Китайские палочки» («Волшебная кухня») реж. В.Глухушин
  • «Похищение века» (Сериал «Понимашка») реж. О.Корастелев
  • «Курочка Ряба» («Гора самоцветов») реж. С.Меринов
  • «Рукавички» («Малышарики. Танцуем и поем») реж. П.Никифорова

Программа №1 (12+). Производство: Россия, 2018 и 2019 год. Продолжительность: около 1 часа

  • «Галчонок» (Альманах «Мульт-Ап») реж. М.Нариманов
  • «Первый человек на Земле» реж. К.Кравченко
  • «Петрушка и Волшебные Ичиги» реж. М.Лисовой
  • «Рогатые сказки» («Гора Самоцветов») реж. М.Верик
  • «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова» реж. А.Туркус, Д.Куприянов
  • «Десерт» реж. Ю.Томилов

Программа №2 (12+). Производство: Россия, 2018 и 2019 год. Продолжительность: около 1 часа

  • «Почему снег?» реж. С.Подивилов
  • «Петрушка и Кубачинские мастера»
  • «Он не может жить без космоса» реж. К.Бронзит
  • «Свинг» реж. Л.Скотникова
  • «Пастухи облаков» (Альманах «Звездопад-5») реж. Е.Фадеев
  • «Как я провел лето» реж. Н.Фатих

Про фестиваль

Начавшись с семи городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2019 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, превысило 125 000. И каждую весну к акции фестиваля присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.

Фестиваль ежегодно проходит в Суздале и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Показ в конкурсной программе фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии закрытия.

Метки:
дети, фестиваль, кино, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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