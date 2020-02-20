Про фестиваль

Начавшись с семи городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2019 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, превысило 125 000. И каждую весну к акции фестиваля присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.

Фестиваль ежегодно проходит в Суздале и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Показ в конкурсной программе фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии закрытия.