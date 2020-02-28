Мастер-класс проводит педагог МГИК, солист «Степ-шоу Константина Невретдинова», четырехкратный чемпион России по степу, член жюри ОРТО, VIP судья Чемпионата Европы по степу в Праге-2018 Николай Занозин.



Степ — интересный и зажигательный жанр танца. Он создает незабываемое настроение, может перенести вас в совершенно другую эпоху. Артистизм и виртуозность исполнения никого не оставляет равнодушным.



Приглашаем всех желающих принять участие в мастер-классах по степу. В течение двух дней вас ждет знакомство с этим танцевальным направлением.

Вы узнаете историю возникновения и развития степа, увидите выступление профессионала и попробуете свои силы в этом танце. Профессиональные хореографы (педагоги и исполнители) смогут задать интересующие вопросы, получить профессиональную консультацию, узнать, как можно синтезировать степ практически с любой хореографией и как органично сочетать степ с вокалом.

29 февраля, 15:00 — 17:00. Погружение в степ

Многогранность степа сегодня. Современные стили и направления. Разучивание танцевальных связок.