29 февраля и 1 марта в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
Мастер-класс проводит педагог МГИК, солист «Степ-шоу Константина Невретдинова», четырехкратный чемпион России по степу, член жюри ОРТО, VIP судья Чемпионата Европы по степу в Праге-2018 Николай Занозин.
Степ — интересный и зажигательный жанр танца. Он создает незабываемое настроение, может перенести вас в совершенно другую эпоху. Артистизм и виртуозность исполнения никого не оставляет равнодушным.
Приглашаем всех желающих принять участие в мастер-классах по степу. В течение двух дней вас ждет знакомство с этим танцевальным направлением.
Вы узнаете историю возникновения и развития степа, увидите выступление профессионала и попробуете свои силы в этом танце. Профессиональные хореографы (педагоги и исполнители) смогут задать интересующие вопросы, получить профессиональную консультацию, узнать, как можно синтезировать степ практически с любой хореографией и как органично сочетать степ с вокалом.
29 февраля, 15:00 — 17:00. Погружение в степ
Многогранность степа сегодня. Современные стили и направления. Разучивание танцевальных связок.
Андрей Петраков, современный художник, творчество которого имеет широкие стилистические границы. Философский символизм и тенденции конструктивизма тесно переплетаются в его работах, находясь в непрерывном развитии и взаимодействии.
Его биография, как художника, началась с обучения в Академии искусств в Киеве (Академия изобразительных искусств и архитектуры), в этом городе в 1994 году прошла и его первая персональная выставка графики.
Профессионально занимаясь архитектурой и дизайном, художник продолжает свое творческое развитие в монументальной и декоративной живописи, граффити и цифровом искусстве (digital агt), участвует в международных выставках живописи и дизайна. Картины Андрея Петракова находятся в частных коллекциях.
Концертная программа с участием вокальной студии «Бельканто». В программе вечера прозвучат всеми любимые песни и композиции.
Вокальная студия «Бельканто» создана в 1985 году. В ее составе любители сольного классического пения, которые неоднократно были удостоены званий лауреатов и дипломантов конкурсов имени Иванова и Шаляпина, «Романсиада» и «Салют, Победа!». Репертуар коллектива включает песни народов мира, романсы, арии из опер, популярные российские и зарубежные вокальные произведения.
С героями спектакля малышей познакомят режиссер Культурного центра «Зеленоград» Алевтина Барабанова и педагоги детско-юношеского центра «Каравелла». Постановка порадует маленьких зрителей характерными куклами, таинственными тенями, забавными песенками, веселой музыкой и ненавязчивыми элементами интерактива.
Гости услышат и увидят любимые сказки в необычном формате: история будет представлена не только в слове и музыке, но и в завораживающих песочных картинах, которые иногда самым непредсказуемым образом и едва уловимым движением будут сменять друг друга. После представления и взрослых, и детей ждет интерактивный мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя настоящим песочным художником.