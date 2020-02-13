15 и 16 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
Праздников в году очень много и они все разные. Очень часто на праздник люди дарят друг другу подарки и, конечно, их очень приятно в праздник получать. Особенно приятно подарки делать своими руками. А подарок должен быть интересным, полезным и оригинальным. Таким подарком можно удивить и порадовать не только в праздник, но и продлить эту радость на весь год вперёд.Всех гостей — детей и взрослых — ждут на новую встречу по теме «Сладкий подарок». Вам расскажут и покажут варианты интересных подарков, а затем вы сами сделаете их из бумаги.
Обо всех секретах вам поведает Светлана Владимировна Максимкина - ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки» и школы рукоделия «Ажур», обладатель гранта Москвы в сфере образования.
15 февраля в Культурном центре «Зеленоград» всех маленьких и больших любителей петь ждут на любительский музыкальный семейный конкурс караоке «Хиты детства».
В этот день в атриуме пройдет состязание семейных команд. Участники смогут исполнить свои самые любимые песни, которые можно будет спеть как дуэтом, так и квинтетом — количество исполнителей от семьи не ограничено. Мамам с папами на помощь придут дети, а кому-то — бабушки с дедушками. По результатам будет выбрана команда-победитель, которая в качестве подарка получит билеты на мероприятия Культурного центра.
Не важно, есть ли у вас музыкальное образование, голос в 4 октавы или абсолютный слух. Просто приходите и пойте. От души!
Встреча в рамках проекта КЦ «Еда в центре», в ходе которого гости погружаются во «вкусную» сторону жизни родного города: знакомятся с новинками в сфере еды и узнают ближе существующих резидентов Зеленограда — рестораны, кафе, сервисы по доставке еды, ярких представителей малого бизнеса и частных мастеров-профессионалов! Каждая встреча проекта — это дополнительные знания в области кулинарии, вариантов досуга и «съедобных» подарков в городе, а также общение и угощение! В эту субботу мы узнаем секреты приготовления настоящего домашнего зефира!Анна Хмельницкая, зеленоградский кондитер и создатель бренда @want.this.cake, поделится своим рецептом и научит его адаптировать под частные предпочтения. Ответит на все вопросы и угостит своим свежим зефиром. Приходите, будет вкусно!
В программе концерта выступления детско-юношеских и молодежных приходских хоровых коллективов, православных и светских школ, образовательных и культурных центров для детей и юношества.
Организаторы: Культурный центр «Зеленоград» и Зеленоградское благочиние Северо-западного викариатства г. Москвы.
В рамках встречи Евгений Шмелев, член Адвокатской палаты города Москвы, успешные случаи из практики которого освещались журналом «За рулем» и другими специализированными изданиями, разберет кейсы из своей практики и практики Верховного суда, в которых суд занял позицию водителя, и ответит на вопросы гостей.
На ярмарке будут представлены разнообразные сорта мёда от пчеловодов из разных уголков России — членов Российского Национального Союза пчеловодов. Помимо мёда на ярмарке будут представлены и другие продукты пчеловодства. Здесь можно будет приобрести прополис, маточное молочко, пергу, или пчелиный хлеб, пчелиный воск, пыльцу, медовые соты.Продавцы на ярмарке расскажут, как правильно употреблять тот или иной продукт, посоветуют, какой сорт меда выбрать, чтобы справиться с тем или иным недугом. Вся продукция, предлагаемая на ярмарке, прошла контроль на качество.