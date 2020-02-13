Праздников в году очень много и они все разные. Очень часто на праздник люди дарят друг другу подарки и, конечно, их очень приятно в праздник получать. Особенно приятно подарки делать своими руками. А подарок должен быть интересным, полезным и оригинальным. Таким подарком можно удивить и порадовать не только в праздник, но и продлить эту радость на весь год вперёд.

Всех гостей — детей и взрослых — ждут на новую встречу по теме «Сладкий подарок». Вам расскажут и покажут варианты интересных подарков, а затем вы сами сделаете их из бумаги.

Обо всех секретах вам поведает Светлана Владимировна Максимкина - ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки» и школы рукоделия «Ажур», обладатель гранта Москвы в сфере образования.