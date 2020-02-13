Секреты приготовления домашнего зефира, конкурс караоке, изготовление подарков, концерт духовой музыки — бесплатные мероприятия в ДК 15 и 16 февраля 15 - 16 февраля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 5+

15 и 16 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.

15 февраля. Семейный клуб «Бумажные шуршалки» (5+). Начало в 11:00

Праздников в году очень много и они все разные. Очень часто на праздник люди дарят друг другу подарки и, конечно, их очень приятно в праздник получать. Особенно приятно подарки делать своими руками. А подарок должен быть интересным, полезным и оригинальным. Таким подарком можно удивить и порадовать не только в праздник, но и продлить эту радость на весь год вперёд.

Всех гостей — детей и взрослых — ждут на новую встречу по теме «Сладкий подарок». Вам расскажут и покажут варианты интересных подарков, а затем вы сами сделаете их из бумаги.

Обо всех секретах вам поведает Светлана Владимировна Максимкина - ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки» и школы рукоделия «Ажур», обладатель гранта Москвы в сфере образования.

15 февраля. Семейное караоке «Хиты детства» (5+). Начало в 12:00. Для исполнителей обязательная регистрация.

15 февраля в Культурном центре «Зеленоград» всех маленьких и больших любителей петь ждут на любительский музыкальный семейный конкурс караоке «Хиты детства».

В этот день в атриуме пройдет состязание семейных команд. Участники смогут исполнить свои самые любимые песни, которые можно будет спеть как дуэтом, так и квинтетом — количество исполнителей от семьи не ограничено. Мамам с папами на помощь придут дети, а кому-то — бабушки с дедушками. По результатам будет выбрана команда-победитель, которая в качестве подарка получит билеты на мероприятия Культурного центра.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать одну или несколько песен, для которых есть караоке-версия в интернете на сайте, зарегистрироваться по ссылкеи прийти 15 февраля в 14:00 в Культурный центр «Зеленоград».

Не важно, есть ли у вас музыкальное образование, голос в 4 октавы или абсолютный слух. Просто приходите и пойте. От души!

15 февраля. Семейный гастрономический проект «Еда в центре» — секреты домашнего зефира (6+). Начало в 13:30

Встреча в рамках проекта КЦ «Еда в центре», в ходе которого гости погружаются во «вкусную» сторону жизни родного города: знакомятся с новинками в сфере еды и узнают ближе существующих резидентов Зеленограда — рестораны, кафе, сервисы по доставке еды, ярких представителей малого бизнеса и частных мастеров-профессионалов! Каждая встреча проекта — это дополнительные знания в области кулинарии, вариантов досуга и «съедобных» подарков в городе, а также общение и угощение! В эту субботу мы узнаем секреты приготовления настоящего домашнего зефира!

Анна Хмельницкая, зеленоградский кондитер и создатель бренда @want.this.cake, поделится своим рецептом и научит его адаптировать под частные предпочтения. Ответит на все вопросы и угостит своим свежим зефиром. Приходите, будет вкусно!
16 февраля. Концерт, посвященный памяти регента Василия Орлова (6+). Начало в 16:00

В программе концерта выступления детско-юношеских и молодежных приходских хоровых коллективов, православных и светских школ, образовательных и культурных центров для детей и юношества.

Организаторы: Культурный центр «Зеленоград» и Зеленоградское благочиние Северо-западного викариатства г. Москвы.

Крупнейший мастер церковного хорового искусства Василий Сергеевич Орлов был сыном пономаря Никольского храма села Ржавки, находящегося ныне на территории Зеленограда. Более 20 лет выдающийся регент управлял Синодальным хором, который под его руководством стал эталоном хорового церковного пения рубежа XIX-XX вв. Василий Орлов был учителем для целой плеяды выдающихся музыкантов, в числе которых Павел Чесноков, Николай Данилин, Николай Голованов и многие другие. Для зрителей прозвучат лучшие образцы духовной музыки.
16 февраля. Встреча с адвокатом Евгением Шмелевым «Кейсы из практики. В каких случаях суд защитит водителя?» (16+) Начало в 13:00

В рамках встречи Евгений Шмелев, член Адвокатской палаты города Москвы, успешные случаи из практики которого освещались журналом «За рулем» и другими специализированными изданиями, разберет кейсы из своей практики и практики Верховного суда, в которых суд занял позицию водителя, и ответит на вопросы гостей.

Ярмарка мёда с 6 по 16 февраля. Время работы 10:00 до 20:00

На ярмарке будут представлены разнообразные сорта мёда от пчеловодов из разных уголков России — членов Российского Национального Союза пчеловодов. Помимо мёда на ярмарке будут представлены и другие продукты пчеловодства. Здесь можно будет приобрести прополис, маточное молочко, пергу, или пчелиный хлеб, пчелиный воск, пыльцу, медовые соты.

Продавцы на ярмарке расскажут, как правильно употреблять тот или иной продукт, посоветуют, какой сорт меда выбрать, чтобы справиться с тем или иным недугом. Вся продукция, предлагаемая на ярмарке, прошла контроль на качество.
Метки:
культура, концерты, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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