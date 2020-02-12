15 февраля в Зеленограде пройдут сразу две лыжные гонки. Открытая лыжная гонка на призы Центра физкультуры и спорта состоится на лыжероллерной трассе. Участие бесплатное. Регистрация и выдача стартовых номеров с 9:00. И традиционные соревнования по лыжным гонкам «Силинская лыжня» — в лесопарковой зоне 11 микрорайона (за корпусом 1126). Начало регистрации 11:00.
Соревнования проводятся по четырем возрастным группам у мужчин и трем у женщин. Регистрация и выдача стартовых номеров производится в день соревнований (15.02.2020) с 09:00 в судейской комнате на лыжероллерной трассе, которая расположена за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8) и закрывается за 15 минут до старта. Старт — общий по возрастным группам.
Мужчины
- 1 группа 18-39 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
- 2 группа 40-49 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
- 3 группа 50-59 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
- 4 группа 60 — и старше — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
Женщины
- 1 группа 18-39 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)
- 2 группа 40-49 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)
- 3 группа 50 — и старше — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)
Стиль прохождения дистанции — свободный.
Порядок старта
11:00 — Ж1, Ж2, Ж3 — 5,5 км;
перерыв
11:30 — М1, М2 — 11 км
11:32 — М3, М4 — 11 км
Хронометраж ручной, осуществляется судейской бригадой ЦФКиС ЗелАО. Победителей и призеров в своих возрастных категориях ждут медали, грамоты и сувениры.
15 февраля (суббота) пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Силинская лыжня». Начало регистрации 11:00.
Место проведения: лыжная трасса в лесопарковой зоне в 11 район (за корпусом 1126).
Порядок старта:
- Дети от 10 до 16 лет: начало 11:15 (дистанция 700 м)
- Взрослые, дети от 17 лет: начало 11:30 (дистанция 3 км)
Сладкий горячий чай для всех участников соревнования.
В конце мероприятия ожидается:
- награждение победителей
- призы и подарки от магазина 4SPORT
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-499-731-52-20