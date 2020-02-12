Соревнования по лыжным гонкам на призы ЦФКиС

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам у мужчин и трем у женщин. Регистрация и выдача стартовых номеров производится в день соревнований (15.02.2020) с 09:00 в судейской комнате на лыжероллерной трассе, которая расположена за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8) и закрывается за 15 минут до старта. Старт — общий по возрастным группам.

Мужчины

1 группа 18-39 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)

2 группа 40-49 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)

3 группа 50-59 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)

4 группа 60 — и старше — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)

Женщины

1 группа 18-39 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)

2 группа 40-49 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)

3 группа 50 — и старше — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)

Стиль прохождения дистанции — свободный.

Порядок старта

11:00 — Ж1, Ж2, Ж3 — 5,5 км;

перерыв

11:30 — М1, М2 — 11 км

11:32 — М3, М4 — 11 км

Хронометраж ручной, осуществляется судейской бригадой ЦФКиС ЗелАО. Победителей и призеров в своих возрастных категориях ждут медали, грамоты и сувениры.