Две лыжные гонки для взрослых и детей — 15 февраля в 11 микрорайоне и за горбольницей 15 февраля 0:00 Лыжероллерная трасса Возраст 10+

15 февраля в Зеленограде пройдут сразу две лыжные гонки. Открытая лыжная гонка на призы Центра физкультуры и спорта состоится на лыжероллерной трассе. Участие бесплатное. Регистрация и выдача стартовых номеров с 9:00. И традиционные соревнования по лыжным гонкам «Силинская лыжня» — в лесопарковой зоне 11 микрорайона (за корпусом 1126). Начало регистрации 11:00.

Соревнования по лыжным гонкам на призы ЦФКиС

Соревнования проводятся по четырем возрастным группам у мужчин и трем у женщин. Регистрация и выдача стартовых номеров производится в день соревнований (15.02.2020) с 09:00 в судейской комнате на лыжероллерной трассе, которая расположена за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8) и закрывается за 15 минут до старта. Старт — общий по возрастным группам.

Мужчины

  • 1 группа 18-39 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
  • 2 группа 40-49 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
  • 3 группа 50-59 лет — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)
  • 4 группа 60 — и старше — дистанция 4 круга по 2750 метров (11 км)

Женщины

  • 1 группа 18-39 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)
  • 2 группа 40-49 лет — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)
  • 3 группа 50 — и старше — дистанция 2 круга по 2750 метров (5,5 км)

Стиль прохождения дистанции — свободный.

Порядок старта
11:00 — Ж1, Ж2, Ж3 — 5,5 км;
перерыв
11:30 — М1, М2 — 11 км
11:32 — М3, М4 — 11 км

Хронометраж ручной, осуществляется судейской бригадой ЦФКиС ЗелАО. Победителей и призеров в своих возрастных категориях ждут медали, грамоты и сувениры.

Силинская лыжня

15 февраля (суббота) пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам «Силинская лыжня». Начало регистрации 11:00.

Место проведения: лыжная трасса в лесопарковой зоне в 11 район (за корпусом 1126).

Порядок старта:

  • Дети от 10 до 16 лет: начало 11:15 (дистанция 700 м)
  • Взрослые, дети от 17 лет: начало 11:30 (дистанция 3 км)

Сладкий горячий чай для всех участников соревнования.

В конце мероприятия ожидается:

  • награждение победителей
  • призы и подарки от магазина 4SPORT

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-499-731-52-20

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Метки:
спорт, микрорайон 11, соревнования, лыжи, Лыжероллерная трасса
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