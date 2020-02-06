Из-за теплой зимы и недостатка снега Москомспортом решил перенести открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» с 8 февраля на 22 февраля 2020 года.

В этом году проведение мероприятия «Лыжня России» запланировано на лыжероллерной трассе, которая расположена за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8).

О начале регистрации и условиях проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.