Фото: Владимир Киселёв/Zelenograd.ru
Из-за теплой зимы и недостатка снега Москомспортом решил перенести открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» с 8 февраля на 22 февраля 2020 года.
В этом году проведение мероприятия «Лыжня России» запланировано на лыжероллерной трассе, которая расположена за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2, строение 8).
О начале регистрации и условиях проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
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