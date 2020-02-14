Концерт «Посвящение Монсеррат Кабалье» — 8 марта в Культурном центре «Зеленоград» 8 марта 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Концерт «Посвящение Монсеррат Кабалье» Московского Государственного Симфонического оркестра прозвучит 8 марта в Культурном центре «Зеленоград».

В программе концерта, в исполнении артистов молодёжной оперной программы Большого театра России, будут представлены шедевры мировой оперной классики, которые были исполнены оркестром совместно с дивой на её концерте в России 2018 году. Дирижер Александр Соловьев.

В программе: Дж. Верди, Дж. Пуччини, Дж. Бизе, П.И. Чайковский и др.

Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 рублей.

Монсеррат Кабалье — известнейшая испанская оперная певица, величайшее сопрано XX века. Это имя знают даже люди, далёкие от оперного искусства. Непревзойдённое мастерство и яркий темперамент дивы покорили главные сцены мира. Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества стал участником последнего гастрольного тура певицы, посвящённого её 85-летнему юбилею: в июне 2018 года концерт при полном аншлаге и невероятных овациях зрителей прошёл в Государственном Кремлевском Дворце.

Купить билет можно на сайте mgso.moscow и на сайте КЦ Зеленоград dkzelenograd.ru

Метки:
культура, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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