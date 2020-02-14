Монсеррат Кабалье — известнейшая испанская оперная певица, величайшее сопрано XX века. Это имя знают даже люди, далёкие от оперного искусства. Непревзойдённое мастерство и яркий темперамент дивы покорили главные сцены мира. Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества стал участником последнего гастрольного тура певицы, посвящённого её 85-летнему юбилею: в июне 2018 года концерт при полном аншлаге и невероятных овациях зрителей прошёл в Государственном Кремлевском Дворце.

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