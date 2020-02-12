«Джульетта выжила» — «Ведогонь-театр» приглашает на читку пьесы о любви и коронавирусе 22 февраля 18:00 Ведогонь-театр Возраст 18+

«Ведогонь-театр» продолжает знакомить зрителей с современной драматургией в рамках проекта «Читаем вслух». Читка — это еще не спектакль, но уже театр, очень живой и по-своему интересный. Готовьте медицинские маски и приходите 22 февраля в 18:00 в библиотеку в корпусе 1462 услышать новую историю Джульетты. Цена билета 500 рублей.

2020 год. Новость о короновирусе не дает покоя всему миру: люди скупают маски и не выходят на улицу без надобности.

2056 год. Город пуст. Люди давно перестали выходить на улицу, общаются только через экран компьютера, а партнёра выбирают по генетическому коду. Изредка и ненадолго, чтобы не заразиться, выходят в респираторах. Такова жизнь Джульетты, безопасная и стерильная, но унылая и однообразная. Она даже познакомиться ни с кем не может! Разве что по скайпу…

В этой смешной пьесе в жанре иронической антиутопии автор предлагает поразмышлять о любви, о семье, об истории и о судьбе.

Юлия Тупикина — драматург, сценарист, журналист из Красноярска, многократный победитель драматургических конкурсов. Её пьесы переведены на английский, польский и немецкий языки, и были поставлены во множестве городов России и зарубежья. Пьеса «Джульетта выжила» — победитель фестиваля драматургии «Любимовка-2015» и конкурса «Творим мир своими руками — 2015».

Метки:
театр, Ведогонь-театр, Библиотека театра и кино №252
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хоккеист из Зеленограда Павел Порядин впервые сыграл в составе российской сборной. И сразу забил две шайбы Новости
Дополнительный выходной в апреле могут объявить для голосования по поправкам в Конституцию. Это поможет увеличить явку Новости
Артемий Лебедев обвинил администрацию Солнечногорска в краже своего шрифта. Дело пытаются урегулировать без суда Истории
Танцплощадка, летний кинотеатр, кафе, бассейн. Читатели «Зеленоград.ру» предлагают, что сделать вместо катка на бульваре в 16-м микрорайоне летом Истории
Закрытие «Дома книги» на Панфиловском проспекте (и распродажа) пока откладывается. Из-за путаницы в бумажках никто не может забрать его помещение Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Фотографии лучших моментов Новости
На станции Поварово начали строить подземный пешеходный переход со всеми удобствами Новости
Все взрослые поликлиники Зеленограда вошли в состав горбольницы. Что изменится в результате объединения? Новости
Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда. Ему собирают деньги на самый дорогой препарат в мире Истории
В зеленоградской «Пятерочке» продали зефир, произведенный в будущем. Это ошибка маркировки или продажа просроченного товара? Истории
Ребенок разбил голову на детской площадке из-за гололёда. Почему так происходит? Новости
«Аквапарк» на городском пруду достроит комплекс городского хозяйства Москвы. Но этот процесс снова затягивается Новости
Электронные медицинские карты: как получить доступ и что вы увидите внутри Истории
Метель, плохую видимость и гололёд прогнозируют синоптики до конца вторника. Возможны пробки Новости
Детский центр «Жемчужный берег» приглашает на отдых в Крыму. Открыта продажа путевок Реклама
Платформы станции Крюково обещают отремонтировать к запуску МЦД. Уберут ли щель между вагоном и платформой? Новости
Пенсионеры попросили возродить блошиный рынок в Крюково. Администрация не против, если будет спрос Новости
Депутат от Зеленограда предложил запустить трамвай из Москвы в пятый микрорайон. Дело за малым — найти для этого проекта инвестора Новости
Банки и мобильные операторы начали тестировать сервисы для борьбы с телефонными мошенниками. Это самый популярный способ кражи денег с банковских карт Истории
Турнир по уличному хоккею «Дворовая шайба» пройдет 15 декабря Афиша
«Жилищник» объявил о проведении встреч с жителями Новости
Был в подъезде пандус неудобный, но железный. Его заменили на откидной, но деревянный. И не похоже, что это временное решение Жизнь
«Я жива и почти здорова». Катание с горки у Михайловских прудов закончилось травмой мамы и ребенка Истории
Истории про Середниково — глава 3: как Лермонтов пугал попа, ел булочки с опилками и бесился от общения с шаловливыми соседками Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру