2020 год. Новость о короновирусе не дает покоя всему миру: люди скупают маски и не выходят на улицу без надобности.

2056 год. Город пуст. Люди давно перестали выходить на улицу, общаются только через экран компьютера, а партнёра выбирают по генетическому коду. Изредка и ненадолго, чтобы не заразиться, выходят в респираторах. Такова жизнь Джульетты, безопасная и стерильная, но унылая и однообразная. Она даже познакомиться ни с кем не может! Разве что по скайпу…

В этой смешной пьесе в жанре иронической антиутопии автор предлагает поразмышлять о любви, о семье, об истории и о судьбе.

Юлия Тупикина — драматург, сценарист, журналист из Красноярска, многократный победитель драматургических конкурсов. Её пьесы переведены на английский, польский и немецкий языки, и были поставлены во множестве городов России и зарубежья. Пьеса «Джульетта выжила» — победитель фестиваля драматургии «Любимовка-2015» и конкурса «Творим мир своими руками — 2015».